Inaugurato il Japan Show alla Fiera di Cremona

Taglio del nastro a CremonaFiere per Japan Show e Italian Koi Expo. Alla Fiera un intenso viaggio alla scoperta del Giappone. L'inaugurazione alla presenza del Console Generale Aggiunto del Giappone a Milano Nabeshima Tokuko.

Il ricco programma eventi messo a punto da CremonaFiere in collaborazione con associazioni culturali, esperti di settore e professionisti, offre al visitatore l’opportunità di immergersi in colori e tradizioni del mondo nipponico, di accostarsi al magico mondo delle carpe Koi e di approfondirne aspetti più tecnici e specifici. L'esposizione vede 60 espositori, 50 eventi, 37 vasche con 160 esemplari di carpe Koi. Tra gli eventi in programma per le due giornate: workshop di Origami, mini corsi di lingua giapponese; workshop di Sashiko, conferenze sul Kintsugi, mostre di Bonsai, dimostrazioni di Arti Marziali, spettacoli di danza e vestizione del Kimono e molto altro.

La giornata di Domani prevede il teatro d'immagini giapponese Kamishibai e i potenti tamburi Taiko. L’evento a cura di Kamishibai Milano, è un progetto culturale ideato da Pino Zema, moderno narratore e studioso di cultura giapponese. Partecipa il musicista Giacomo Micheli, leader del gruppo di percussioni giapponesi MusubiDaiko.

Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona, presente alla Manifestazione con un’area demo e una serie di fumettisti che disegnano dal vivo, presenterà un ospite speciale: Keiko Ichiguci che ci parlerà di manga e di cultura giapponese.

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali e premi Champion, si terranno domani, domenica 21 maggio alle ore 15:00 nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association).

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico anche domani Domenica 21 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono ancora disponibili per l’acquisto online al link: http://www.japanshow.it/ticket.