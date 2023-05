Sport outdoor a Loano e relax al Residence Riviera Palace: prenota la tua vacanza con un super sconto

Prenota il tuo soggiorno di due settimane al Residence Riviera Palace di Loano dal 10 al 24 giugno e ottieni subito uno sconto del 10% sui prezzi di listino!

Immerso in un'oasi di tranquillità e relax, a soli 500 metri dall’antico borgo marinaro, il Residence Riviera Palace offre sistemazioni accoglienti e dotate di tutti gli agi, per garantirti un soggiorno indimenticabile in cui godere i tuoi meritati momenti di relax e di svago.

Una modernissima struttura che garantisce il meglio del comfort, in un ambiente curato nei minimi dettagli. Ubicato in una zona tranquilla, da cui è possibile raggiungere in pochi minuti le belle spiagge e il cuore pulsante della cittadina, dispone di 47 appartamenti, di cui 2 adeguatamente allestiti per accogliere anche persone diversamente abili, con 4 tipologie differenti, tutti completamente insonorizzati, dotati di ogni comfort tecnologico di ultima generazione e integrati in una struttura gestita con professionalità e con forte connotazione familiare. Inoltre, una sala dedicata allo svago dei tuoi bimbi con giochi e televisore, due piscine, accessibili da fine maggio (se il tempo lo permette), solarium e terrazzi per godere del sole in pieno relax. Rilevante il parcheggio privato, anche per auto elettriche.

Sei un biker appassionato e desideri fare escursioni nei nostri splendidi sentieri? Loano gode di un patrimonio naturale e di una rete sentieristica spettacolare di cui potrai godere appieno durante il tuo soggiorno. E nei momenti di riposo, è possibile custodire la tua due ruote in totale sicurezza nell’apposita bike room attrezzata per la piccola manutenzione e il lavaggio.

Inoltre, il nostro Residence Riviera Palace collabora con la Maremontana, progetto di outdoor unico nel suo genere in Italia, con 18 percorsi dedicati a Trail e al Trekking e 4 all’e-bike sul territorio di Loano e della vicina Balestrino. Percorsi pianificati che si snodano tra il litorale e l’entroterra, suddivisi in 4 livelli di difficoltà: urban – lover – trail – ultra. Paesaggi e scorci suggestivi che costellano ogni tragitto ti accompagnano in una scoperta continua del territorio.

Per chi preferisce il relax della spiaggia o l’energia del mare, a poche centinaia di metri, si trova un vero paradiso di cui fruire con la massima libertà.

Per la tua vacanza a Loano, il Residence Riviera Palace, vicinissimo al Castello dei Doria, con l’atmosfera accogliente che lo caratterizza e tutti gli agi che mette a disposizione degli ospiti, è l’ideale per gli sportivi, le famiglie e per tutte le persone in fuga dalla quotidianità.

Non dimenticare che, prenotando 2 settimane di soggiorno dal 10 al 24 giugno, godi del 1o% di sconto. Come? Prenota inviando un’email a info@rivierapalaceresidence.com indicando in oggetto la frase LOANO ESTATE 23 SCONTATA.

Cogli al volo l’opportunità della promozione per godere appieno delle bellezze della Riviera Ligure, con i suoi sentieri, le sue spiagge, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua meravigliosa cucina tipica.

Riviera Palace Residence è a Loano (Savona), in Via Azzurri d'Italia 9

Telefono: +39.019.674188

Cellulare: +39.334.2893933

https://www.rivierapalaceresidence.com/