Tutti gli eventi (ancora) disponibili nel weekend flagellato dal maltempo

Maltempo previsto anche per questo fine settimana e alcuni eventi qui citati potrebbero subire variazioni nei programmi: consulta i riferimenti indicati e le allerte meteo emanate dai Comuni per aggiornamenti.



Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.



Fiere e manifestazioni

La rassegna Cuneo Montagna Festival Evoluzioni ha un ricco programma con tante iniziative in luoghi differenti della città: film, incontri, approfondimenti, dibattiti, musica. La giornata di sabato 20 maggio partirà alle 9.30 con un incontro sul cambiamento climatico e l’evento “Dove fumano i camini”. Il pomeriggio si aprirà con una rassegna di docufilm al cinema Monviso (dalle 14 alle 17). Nel pomeriggio “Escape Room”, il concerto “Vette Musicali” (in replica alle 21). Sono in programma presentazioni di libri e una degustazione di formaggi locali. Alle 18, al cinema Monviso, Mario Tozzi sarà in dialogo con il giornalista Massimo Mathis. Alle 21 al cinema Monviso sarà proiettato il film “Gianni Ellena, Il signore del Corno Stella”. Domenica 21 maggio si aprirà nel pomeriggio al cinema Monviso con una rassegna di proiezioni. Dalle 17 incontro con Paolo Malaguti e alle 18.30 con Javier Castillo. A chiudere la rassegna un aperitivo nel parco di Villa Tornaforte a partire dalle 17.30, con il regista Fredo Valla e il Filosofo Francesco Tomatis.

Info: www.festivaldellamontagna.it, aggiornamenti: www.facebook.com/festivalmontagna



Il Festival della Sostenibilità. Evento annullato a Cavallermaggiore, sabato 20 maggio. Nella stessa data è invece confermato l’incontro a Fossano domani alle 17, nella Sala Multimediale (via Vescovado, 8). In attesa di approvazione, da parte della autorità competenti, lo svolgimento degli eventi conclusivi del Festival previsti per domenica 21 maggio. Per aggiornamenti www.comune.cavallermaggiore.cn.it.



A Pradleves appuntamento con la festa patronale di San Ponzio nel fine settimana del 20 e 21 maggio. A causa delle previsioni meteo, solo alcuni eventi sono ancora confermati. Sabato è in programma la gara a carte e in serata alle 20 ci sarà la cena di San Ponzio. Domenica nella mattinata ci sarà la Santa Messa. La festa proseguirà lunedì con il pranzo.

Info: www.facebook.com/comunepradleves



Domenica 21 maggio torna ad Alba la Festa del Vini Autoctoni del Piemonte di Go Wine, un evento di degustazione originale e imperdibile con un’ampia selezione di vitigni autoctoni piemontesi e molte cantine partecipanti ai banchi d’assaggio e nelle enoteche tematiche. Nel cuore di Alba sarà possibile scoprire nel calice i diversi angoli del Piemonte del vino, da vitigni molto diffusi come il Nebbiolo a varietà rare, come il Baratuciat, il Bian Ver o l’Uvalino. A fianco delle degustazioni saranno presenti alcuni espositori con la vendita di prodotti tipici del territorio. Info e biglietti: www.gowinet.it/evento/festa-del-vino-i-vitigni-autoctoni-del-piemonte-2023-alba



Presso l’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo a Bra, sabato 20 maggio sarà celebrata la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Regione Piemonte. Alle 9, nell’aula magna si terrà un convegno dedicato all’agrobiodiversità. Nel corso della mattinata, sarà presentato il cortometraggio Omelia contadina, di JR e Alice Rohrwacher.

Dalle 11.30 alle 18 si potrà invece partecipare alla Fierucola della biodiversità, che, organizzata da aziende agricole e associazioni, darà la possibilità di acquistare prodotti del territorio e scambiare sementi. Sono in programma giochi, pranzo su prenotazione e musica. Partecipazione agli eventi gratuita, prenotazione per il convegno obbligatoria ed è effettuabile sul sito dell’università. Info e programma: www.unisg.it/eventi/giornata-nazionale-della-biodiversita-di-interesse-agricolo-e-alimentare-della-regione-piemonte-2



Continua, a Govone, il programma di “Regalmente Rosa”, al Castello Sabaudo. Sabato 20 sabato dalle 9.30 ci sarà il convegno di Creativamente Roero dal titolo Biodiversità: l’equilibrio della coesistenza e il Premio Castello di Govone. Domenica 21 maggio, una guida dedicata accompagnerà i visitatori al Roseto di Re Carlo Felice. Sempre domenica ci sarà una nuova tappa della stagione musicale “Govone Smart Music” con Carlini, fagotto e Datteri, piano, alle 17.30, nel Salone delle Feste del maniero. Info: www.castellorealedigovone.it/regalmente-rosa-2023, aggiornamenti: www.facebook.com/castellorealedigovone



A Sommariva Perno la Sagra della Fragola ha tanti appuntamenti per questo fine settimana. Sabato alle 18.30 ci sarà il raduno delle 500 storiche, alle 20 la cena itinerante. Domenica 21 maggio dalle 9 alle 20, lungo il viale, è prevista la tradizionale fiera dei prodotti tipici dell’enogastronomia, tradizione e cultura locale. Dalle 09 alle 17 si svolgerà il primo concorso di pittura estemporanea “Sagra della fragola”. Durante la giornata ci sarà il mercato dei produttori storici, l’inaugurazione de “Il posto delle fragole”, il ristoro in piazza e sotto il palatenda con specialità locali. Saranno inoltre presenti la banda musicale del Roero, sbandieratori di Costigliole d’Asti, banda musicale e majorettes di Vezza d’Alba e la squadra di cheerleading di Alba. Alle 21 è in programma la 7° edizione di Miss Fragola, concorso, sfilata di moda e spettacolo musicale. Per tutta la sera sarà attivo un servizio navetta dai parcheggi al centro cittadino. Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno e www.facebook.com/comunesommarivaperno



Domenica 21 maggio si terrà a Busca il raduno delle Fiat 500 storiche. Il programma prevede dalle ore 13.30 alle 15 le iscrizioni alle cantine Tomatis, dove seguirà il rinfresco offerto; alle cantine incomincerà il tour panoramico sulle colline del Quagliano e dopo la tappa al parco-museo dell'Ingegno, si partirà alla volta del santuario di Valmala, dove si terrà la benedizione delle automobili e la cena al ristorante da Pietro per chi ha prenotato. Sempre domenica a Busca, dalle 11 alle 18, avrà luogo “A tavola col mondo”, presso la Bocciofila, la tradizionale festa interculturale, con famiglie provenienti dai diversi continenti, giunta al decimo anniversario. La parola chiave della giornata sarà “accoglienza”. Nella consueta cornice del Parco, dopo il classico pranzo in modalità pic-nic, si potranno visitare stand allestiti e curati da gruppi spontanei e famiglie, nei quali sarà possibile conoscere aspetti interessanti ed inediti di culture e Paesi diversi. Non mancheranno canti e balli tradizionali, per vivere come una festa la tematica dell’accoglienza. Info: www.facebook.com/comunedibusca e www.facebook.com/Parco.Museo.Dell.Ingenio



Spettacoli e musica

Sabato 20 maggio alle 21 al Teatro Civico di Busca va in scena la prima assoluta de’ "Il viandante - Omaggio a W.B. Yeats", con Luca Armando, Mariella Caporaso, Corrado Vallerotti; drammaturgia Laura Maria Chiotasso; musiche Mario Cottura; regia e riprese video Costantino Sarnelli. Si tratta di una interessante e intrigante riflessione di Le Cercle Rouge, associazione culturale con sede a Busca che contamina il teatro con il video, elaborando montaggi dal vivo sempre originali. Sono disponibili i biglietti on line, a prezzo ridotto, su Ticket.it o in cassa con apertura un’ora prima dello spettacolo. Prenotazione consigliata. Info: www.santibriganti.it e www.facebook.com/santibriganti.teatro



Sabato 20 maggio appuntamento a Boves con la rassegna “Mercato in musica” che torna fino a giugno nelle piazze bovesane il sabato mattina. È l’occasione per godere di ottima musica, facendo shopping nel cuore della piazza principale della città nel giorno del mercato settimanale. Questo sabato alle 10,30 sarà protagonista della mattinata di musica il Duo Bottasso che si esibirà presso il Sacrario tra piazza Italia e piazza Borelli.

sempre sabato, a partire dalle ore 9.30, si terrà il laboratorio grafico per bambini con Francesca Veglio, a monte di piazza Italia (dietro chiesa) e angolo biblioteca a cura della Biblioteca del Ricetto, sempre in piazza Italia. Info: www.comune.boves.cn.it



Ad Alba il coro Stella Alpina, sorto nel 1972, festeggerà i suoi cinquant’anni con un concerto nella chiesa di San Domenico, sabato 20 maggio alle 21. Nella stessa serata si esibiranno le corali Valle Macra, diretta da Umberto Bo, e La Grangia, di Mario Barbero. Composto da sole voci maschili, lo Stella alpina è diretto, fin dalla fondazione, da Giuseppe Tarabra, anche autore e armonizzatore di brani. Il repertorio include brani d’autore classici e religiosi, peculiari della cultura piemontese e della tradizione alpina e popolare. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.



Grande concerto da Merula in frazione Roreto di Cherasco. A partire dalle 16.30, presso l’auditorium in via San Rocco 20, si terrà lo show degli Woda Woda. Il gruppo nasce nelle primavera del 2015 da un’idea del cantante Max (Massimo Montecucco) che vuole concretizzare il suo sogno formando una Rock Band, inizialmente votata ad una band Tributo ai Litfiba. Solo nel 2018 si decide di aprire una nuova porta, quella dell'inedito ed è qui che da un cassetto iniziano a prendere vita una serie di testi scritto da Max. Sarà un pomeriggio all’insegna del grande rock, come solo questa band è in grado di offrire. Info: www.merula.com



La prima Passeggiata letteraria del laboratorio di Resistenza permanente sarà sabato 20 maggio alle 17.30. Il primo ospite sarà Luigi Lo Cascio. Attore teatrale e cinematografico, nato a Palermo nel 1967, nel 2012 ha scritto e diretto il film La città ideale. Ha lavorato con Marco Tullio Giordana, Marco Bellocchio e Pupi Avati. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi sul sito. In caso di maltempo la passeggiata NON sarà annullata, ci si sposterà in teatro per le letture. Info: www.fondazionemirafiore.it



Musica, teatro e circo al tendone circense della scuola di circo “Fuma che ‘nduma” nel campo sportivo sotto la torre dell’acquedotto a Savigliano. L’appuntamento è per sabato 20 maggio, alle 21, con il gruppo musicale saviglianese “4Sangiu” e gli attori dell’accademia teatrale Toselli di Cuneo. Lo spettacolo “#Tuttipiccoliprincipi”, adatto a tutta la famiglia, è centrato sul romanzo “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry e miscela musica dal vivo, danza e teatro. Ingresso libero con raccolta offerte a favore di “Fuma che ‘nduma” per sostenere gli innumerevoli progetti per promuovere la cultura circense. Info: www.facebook.com/fumachendumacirco



Rinviato al 31 maggio "Il Tour Buonista - Un comedy show per il nuovo ventennio" di Massimiliano Loizzi che era previsto sabato 20 maggio, alle 21, al cinema teatro Magda Olivero di Saluzzo.



Sabato 20 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium San Giuseppe di Neive, avrà luogo lo spettacolo teatrale “Rumors” di Neil Simon, messo in scena dalla compagnia Il Piccolo Teatro di Bra. Lo spettacolo è il secondo di due appuntamenti in programma per la quarta edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena a...Neive”, patrocinata dal Comune. Ingresso a offerta libera.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive



Nell'ambito della rassegna di Mondovì Musica, sabato 20 maggio, alle ore 17 la Sala Ghislieri di Mondovì Piazza ospita Concerti per due, tre e quattro pianoforti di Johann Sebastian Bach. Ad eseguire i pezzi i docenti e allievi delle scuole di musica "Academia Montis Regalis". Info: https://academiamontisregalis.it



Il musical irrompe nel cartellone del teatro Politeama di Bra con “La regina delle nevi”, uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, portato in scena dall’Oratorio di Grugliasco (GO Musical). Ispirato a Frozen, il cartone della Disney più visto di tutti i tempi, porterà una ventata di magica freschezza nel doppio appuntamento di sabato 20 e domenica 21 maggio, rispettivamente alle 21 e alle 16. I biglietti, al costo di 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto fino a 12 anni), sono in vendita al Teatro Politeama prima dello spettacolo. Info: www.grugliascooratorio.it/go-musical



Cultura, castelli aperti, musei e mostre

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Busca il Castello del Roccolo, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Monteu Roero e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale, A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it



Ha riaperto al pubblico dalle 10 alle 19 il Forte Albertino di Vinadio con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Info ed eventi: www.fortedivinadio.com e www.facebook.com/fortedivinadio



La mostra “La Bicicletta” fino al 28 maggio verrà ospitata all’interno di Palazzo Mathis a Bra. L’esposizione è dedicata alla collezione privata di Luciano Cravero, che fin dalla giovinezza si è dedicato con grande impegno nella salvaguardia e diffusione del patrimonio storico del ciclismo. Oltre alle immancabili bici da corsa e a cimeli legati al Giro d’Italia come la prima maglia rosa risalente agli anni Trenta, tra gli oggetti esposti ci saranno le curiose biciclette legate agli antichi mestieri come quella del vecchio macellaio o quella da Bersagliere. Inoltre, una sala sarà interamente dedicata alla “penna” braidese Giovanni Arpino. Info: www.turismoinbra.it



Nella galleria Casa Francotto a Busca rimarrà visitabile fino al 28 maggio la mostra “Libere espressioni d’arte” con esposizioni di un interessante gruppo di artisti, per un evento curato da Fernanda Prudenzano di Art en Ciel. L’orario di apertura venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 19. Ingresso libero. Nei sabati di apertura, dalle ore 16 si terranno le demo-performance gratuite da parte degli amici-artisti, grandi acquerellisti internazionali, che daranno prova della loro maestria di fronte al pubblico. Info: www.comune.busca.cn.it



Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 4 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it. A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco. Info www.museodellamagia.it



Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, è visitabile in questo fine settimana. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa. Info: pagina Facebook Infinitum Chiesa della Missione Mondovì.



A Bene Vagienna saranno aperte fino al 25 giugno le mostre: “Frammenti e orizzonti di memoria”, con opere di Vittorio Marchis, “Sguardi dal mondo”, rassegna fotografica di Grazia Bertano, “Il mondo dei bambini: realtà, spiritualità e fantasia nella ceramica italiana del Novecento” collezione Raffaello Pernici Best Ceramics , “Espressione d’arte” con opere di Gianni Vigna e “3T Terra, territorio, tradizioni” collettiva promossa dalla Soc. promotrice Belle arti di Torino. Le mostre sono ad ingresso libero. Info: www.facebook.com/amicidibeneonlus



Per il fine settimana il piano nobile di Palazzo Tornaforte (ex Palazzo Vescovile) in via Roma 7 a Cuneo aprirà le porte al pubblico con una mostra di opere degli allievi della classe 5D del Liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo. Sarà l’occasione per ammirare gli splendidi locali dell’edificio storico di via Roma 7. L’esposizione sarà visitabile liberamente i pomeriggi del 20 e 21 maggio, dalle 15 alle 19.