Racconigi, minoranza all’attacco: “Sindaco aggressivo e poco democratico”

La minoranza consiliare di Racconigi denuncia, in una conferenza stampa, i comportamenti definiti “per nulla democratici” del sindaco Valerio Oderda il quale – a giudizio dell’opposizione – “chiude definitivamente le porte all’altra metà dei racconigesi”.

Un modo diretto per ricordare a Oderda la vittoria “di misura” sulla sua competitor, Patrizia Gorgo alle ultime elezioni comunali.

“Rappresentiamo il 49,6% dei cittadini racconigesi e non accettiamo – hanno detto – di essere ignorati né tanto meno di essere trattati in questo modo”.

In un dettagliato comunicato stampa, diffuso dopo la conferenza stampa svoltasi nella tarda mattinata di sabato 20 maggio, vengono spiegate le ragioni di questa loro iniziativa, lasciando intendere, dopo già essere ricorsi al Prefetto, ulteriori iniziative per il ripristino della normale dialettica che – ha spiegato – “deve caratterizzare la vita democratica nella municipalità”.

Alla conferenza stampa, accanto alla capogruppo Patrizia Gorgo, hanno preso parte i consiglieri di minoranza Margherita Abrate, Federico Soldati e Andrea Maero.

Di seguito il comunicato stampa.





Lunedì 8 maggio, nella sala consiliare, si doveva tenere la prima riunione congiunta tra i gruppi di maggioranza e di opposizione - quest’ultimo presente al completo - per lavorare insieme alla stesura di un nuovo Regolamento del Consiglio comunale.

La riunione si è in effetti tenuta, ma è durata appena il tempo che il Sindaco Oderda annunciasse, a nome di tutti i suoi consiglieri, l’indisponibilità a lavorare con il gruppo di opposizione.

Non è stata data possibilità di apertura e dialogo, la decisione ha preso la strada dell’irrevocabilità dal momento in cui i consiglieri di maggioranza presenti, terminato il proclama del Sindaco, si sono alzati per abbandonare la sala.

Il gruppo di opposizione ritiene che quanto accaduto sia gravissimo, per i modi in cui è stato manifestato - un attacco eseguito con modalità intimidatorie in una riunione tra i consiglieri - e per la noncuranza con cui Oderda ha dismesso il proprio ruolo di “Sindaco di tutti” dichiarando che, d’ora in avanti, avrebbe chiuso la porta alla collaborazione con chi rappresenta l’altra metà dei racconigesi.

A distanza di un anno dalle elezioni amministrative del 2022 che hanno visto Oderda riconfermato per soli 38 voti e gli hanno consegnato un paese diviso in due, c’era necessità di una presa di coscienza diversa, di una amministrazione nella quale il Sindaco non fosse più il decisore assoluto, ma il garante del dialogo, dell’ascolto, dell’attenzione verso il pensiero di quella metà dei cittadini racconigesi che non l’avevano votato. Un ruolo che dovrebbe essere esercitato non solo con rispetto delle norme, ma soprattutto con costante prudenza dei comportamenti ed equilibrio nelle scelte, nel linguaggio e nella creazione di unità. Un ruolo che Oderda non ha mai saputo interpretare.

L’opposizione denuncia un comportamento gravissimo benché in linea con l’atteggiamento da sempre tenuto dal primo cittadino che, agli elogi e agli inviti di collaborazione non ha mai fatto seguire fatti concreti; cita come esempi le commissioni consiliari convocate solo a decisioni già prese, la richiesta di una bacheca informativa mai concessa, le proposte di tavoli di lavoro rimaste inascoltate, la gestione del consiglio comunale fatta da Oderda senza la dovuta imparzialità ed istituzionalità.

Fin dal 2017, da quando Oderda è diventato Sindaco per la prima volta, l’opposizione ha sempre lamentato l’assenza totale di partecipazione e riconoscimento del ruolo nella vita cittadina, quindi, di fatto, non cambia nulla, ma l’opposizione precisa che con questa dichiarazione palese il Sindaco e la maggioranza chiudono le porte al 49,60% dei racconigesi.

Oderda ha concluso la discussione dicendo che il tavolo di lavoro sulla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale era da considerarsi chiuso e ha invitato l’opposizione a fornire un proprio modello da sottoporre all’insindacabile giudizio della maggioranza.

NO ad un lavoro corale, NO ad un confronto, NO all’altra metà dei racconigesi!

Se si tiene conto che il Regolamento sul quale si doveva lavorare andrà a disciplinare il funzionamento del Consiglio Comunale e potrà comportare anche la revisione di parti dello Statuto del Comune, il comportamento di Oderda diventa ancora più grave e segna il punto più basso della storia democratica di Racconigi.

Ancora di più se si considera che il Sindaco Oderda e la maggioranza hanno giustificato il comportamento con una “ripicca” all’opposizione, asserendo testualmente: “ad ogni azione

corrisponde una reazione”. Ma una reazione a cosa?

Sarebbe la reazione al fatto che il gruppo di opposizione ha formulato un quesito al Prefetto sulla legittimità delle deleghe che il Sindaco ha dato ai consiglieri comunali e sulla loro partecipazione alle sedute di giunta.

La possibilità di proporre un quesito al Prefetto è una facoltà non solo lecita, ma anche doverosa per il ruolo che ricopre il gruppo di opposizione ed è già stata esercitata in passato su altri temi.

Il Sindaco Oderda non accetta che il gruppo di opposizione non resti muto e supino davanti alle scelte della maggioranza e svolga attivamente il proprio ruolo, ma così facendo chiude la porta all’altra metà dei racconigesi.

Il gruppo di opposizione continuerà a lavorare come ha sempre fatto, senza personalismi, approfondendo le questioni, controllando l’operato della maggioranza, ascoltando i cittadini, portando proposte ed esercitando le proprie prerogative con la consapevolezza che questo è il proprio ruolo ed è il mandato ricevuto dagli elettori.





Il gruppo consiliare di Racconigi “Patrizia Gorgo Sindaco”