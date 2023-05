Saluzzo, convegno dei Moderati “Dalla comunità educante alla città educativa”

Buona partecipazione di pubblico al convegno “Dalla comunità educante alla città educativa” organizzato ieri sera presso la Sala degli Specchi dai Moderati per Saluzzo, per tracciare un bilancio e al tempo stesso delineare una prospettiva, come hanno sottolineato Piera Comba e Alessandra Tugnoli.

“Come Moderati per Saluzzo – hanno spiegato Comba e Tugnoli - abbiamo fattivamente collaborato con l'amministrazione guidata dal sindaco Calderoni e crediamo che ciò che è nato e sta nascendo in questo Quartiere sia oltremodo significativo”.

Hanno svolto un ruolo importante nelle posizioni che sono stati chiamati a rivestire il consigliere comunale Fabio Pertosa, la presidente dell’Apm Alessandra Tugnoli, nelle commissioni Biblioteca e Pari opportunità rispettivamente Katia Giunta e Rinalda Lingua, mentre Luca Terrando ha curato la comunicazione del gruppo.

“La prospettiva della nostra azione – hanno affermato - è sicuramente in sintonia con l'idea di promuovere lo sviluppo del singolo nelle dinamiche della comunità in cui è inserito, con la consapevolezza che se ci vuole un villaggio per crescere un bambino, ci vuole una comunità per dare pieno e felice compimento alla personalità di ognuno, in ogni stagione della vita.

Quello che si è fatto, si sta facendo e si potrà fare in questi spazi in cui oggi siamo ospitati è fondamentale per definire l'identità di Saluzzo in futuro, per farne una città educante, dove si coniugano sviluppo sociale ed economico”.

Sulla stessa linea d’onda gli interventi degli ospiti ed i saluti istituzionali, portati dal sindaco Mauro Calderoni, poi i rappresentanti dei Moderati: l’assessora all’Istruzione di Torino Carlotta Salerno, il consigliere regionale Silvio Magliano, l’onorevole Giacomo Portas.

In collegamento on line Andrea Morniroli, animatore della comunità educante di Napoli, che ha sottolineato i dati della crescente povertà educativa in Italia, mentre nell’ultimo intervento Valentina Re, educatrice professionale, ha presentato il caso concreto del Patto educativo siglato da Barge e da Bagnolo nel 2021.

“La città educativa è quella in cui l’educazione supera i confini delle aule e coinvolge l’intera città in un processo continuo volto a costruire comunità e cittadini liberi, responsabili e solidali, in grado di convivere nelle diversità, di risolvere i propri conflitti e lavorare per il “bene comune”. Un bellissimo progetto – hanno detto in conclusione i promotori dell’incontro - che ci adopereremo a continuare per Saluzzo.