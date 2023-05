Atletica: Alessandria ospita i Campionati Regionali Individuali Assoluti

Oltre 1000 gli atleti gara attesi ad Alessandria per la due giorni dei Campionati Regionali Individuali Assoluti.

Le gare più frequentate, come sempre, quelle veloci, con 83 e 82 atleti iscritti rispettivamente ai 100 e 200 maschili; seguono i 400 con 63 atleti attesi al via, gli 800 con 56 e i 1500 con 47.

Al femminile sono più numerose le atlete iscritte ai 200 (60) rispetto a quelle che saranno sui blocchi dei 100 (51); 44 coloro che gareggeranno sugli 800, 35 al via dei 400, mentre 39 sono le iscritte al salto in lungo. Nella marcia, maschile e femminile, test per gli atleti della Nazionale Cinese in raduno a Saluzzo.

DONNE. Nello sprint è atteso l’esordio stagionale dell’azzurrina Agnese Musica (Novatl. Chieri), classe 2005, che è attesa al via dei 100 e 200 metri, dove si presenta da favorita. Tra le sue avversarie, Ilaria Contran (Safatletica Piemonte) e Rachele Torchio (Battaglio CUS Torino). Al via dei 200 metri ci sarà anche Great Nnachi (Battaglio CUS Torino), al suo esordio in gara su questa specialità (se si esclude un 25.7 con cronometraggio manuale corso nel 2020 a Biella); la torinese sarà poi in pedana nel salto in lungo, assente nell’asta. Sui 400 metri da seguire un’altra azzurrina, anche lei classe 2005: Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri), favorita per il titolo regionale, per la vittoria in gara dovrà vedersela con la piemontese dell’ACSI Italia Aurora Casagrande Montesi, attesa anche sui 400hs dove la favorita per il titolo regionale sembra essere Elena Corona (Battaglio CUS Torino). Sugli 800 metri le favorite sulla carta sono le portacolori del Battaglio CUS Torino Rebeca Sante Arsenal e Silvia Zampaglione, già messasi in evidenza nella fase regionale dei CdS; ma le seguono da vicino le junior Elena Abellonio (Atl. Alba), azzurrina lo scorso anno nella categoria u18, e Alessia Scarafile (Atl. Team Carignano). Zampaglione sarà al via anche dei 1500 dove però guida l’elenco delle iscritte Martina Brangero (Atl. Alba). Sui 5000 metri Isabella Caposieno (Battaglio CUS Torino) dovrà vedersela con l’azzurrina della corsa in montagna Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e con Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), quest’ultima favorita nella gara dei 3000 siepi.Sui 100hs la multiplista Chiara Sala (Zegna) parte favorita, ma dovrà vedersela con un’altra specialista delle multiple, Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino), la quale sarà anche in pedana nel salto in alto, insieme a Francesca Maurino (Sisport); Sala invece doppia il proprio impegno con il salto in lungo, specialità dove detiene la miglior misura tra le iscritte, con 6,22. Nell’asta, assente Nnachi, per il titolo regionale si preannuncia un duello interno al Battaglio CUS Torino tra Margherita Schera e Giulia Saviotti. Sono tre le atlete sopra i 12 metri nel triplo: Giulia Schiavoni (Derthona Atletica), Milica Travar (Zegna) ed Elena Comollo (Sisport). Nei lanci riflettori su Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino) che nel getto del peso insegue ancora una volta una misura sopra i 15 metri. Nel giavellotto invece l’allieva azzurrina Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) insegue un nuovo miglioramento con l’attrezzo da 600 grammi, dopo il 43,93 ottenuto ai tricolori di lanci invernali a Rieti; per il titolo regionale sono però favorite Erika Paris (Sisport) e la multiplista Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che proprio nel giavellotto ha il suo punto di forza. Nel martello Elisa Foresta (Battaglio CUS Torino) è la protagonista attesa, mentre nel disco i favori del pronostico sono per Anna Bertin (Atl. Pinerolo). Sui 5000 metri di marcia si attendono buoni riscontri dall’allieva Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino) che dovrà vedersela con Rosetta La Delfa (UGB); curiosità per le marciatrici della nazionale cinese Maocuo Li (Atl. Susa Adriano Aschieris) e Shijie Qieyang (Atl. Fossano ’75).

UOMINI. I 200 metri sono la gara con il maggior numero di iscritti e dove non mancano gli atleti di interesse: risultano infatti iscritti, fuori gara per il titolo regionale, il lombardo Samuele Rignanese (Atl. Bergamo 1959) accreditato di 21.22, l’azzurro della staffetta 4x400 Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), cui si aggiunge il piemontese Mattia Jason Ndongala (Sisport) che, per il titolo piemontese, dovrà vedersela presumibilmente con il compagno di club Vincenzo Martinelli.Sui 100, la seconda gara più numerosa, ancora Ndongala favorito, insieme a Rignanese (stesso accredito di 10.61), con Davide Panero (Battaglio CUS Torino) e Dejan Travar (Zegna) pronti a lottare per il titolo. Sui 400 il decathleta Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) è l’uomo da battere, forte del suo personale di 47.33; il cuneese sarà poi impegnato anche sui 110hs dove però, sulla carta, fanno meglio di lui Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani), Davide Pittilini e Giacomo Marco Falzoi (Battaglio CUS Torino). Gatto sarà al via anche dei 400hs dove potrà confrontarsi, per la vittoria, con il valdostano Jean Marie Robbin (Atl. Biotekna) e con il ligure Francesco Rebagliati (Atl. Arcobaleno Savona). Nel mezzofondo veloce, Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) è atteso al doppio impegno su 800 e 1500; sugli 800 parte favorito mentre sui 1500 miglior accredito per Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) con Nicolò Daniele (Atl. Canavesana) pronto a dire la sua. Spettoli sarà poi al via dei 5000 metri, dove dovrà vedersela con Gabriele Franco Laurenti (Atl. Pinerolo), Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera) e Thomas Floriani (Sport Project VCO). Sui 3000 siepi Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino) per la vittoria dovrà vedersela con il compagno di club Maxime Lois Hachet e con Stefano Monticone (Vittorio Alfieri Asti). Nei concorsi, Alessandro Graziano (Atl. Castell’Alfero) con 2,02 parte favorito nel salto in alto, così come Patrick Lutzenberger (Battaglio CUS Torino) nel triplo. Nel lungo si preannuncia una lotta sul filo dei centimetri tra Davide Favro (Atl. Canavesana), Valter Cerri (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), Travar, Francesco Ferramosca (Team Atl. Mercurio Novara), Simone Segala (Derthona Atletica) e Lorenzo Mellano (Atl. Fossano 75). Nell’asta scende in pedana il primatista italiano juniores indoor Simone Bertelli (Safatletica Piemonte) con il compagno di club Francesco Pugno e il giovane Leonardo Scalon (Battaglio CUS Torino). Nei lanci, lo junior Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) si presenta favorito nel martello, così come Mattia Mirenzi (Atl. Team Carignano) nel peso, Samuele Masiani (Battaglio CUS Torino) nel disco e Luca Scaparone (Atl. Fossano 75) nel giavellotto. Sui 10000 metri di marcia, Matteo Mandarino (Sisport) vanta il miglior accredito; anche nella prova maschile, da tenere d’occhio il test per gli atleti della nazionale cinese Yangben Zhaxi (Atl. Fossano 75), Lihong Cui (ASD Dragonero), Kaihua Wang (Atl. Roata Chiusani), Jun Zhang (Atl. Fossano 75).