Calcio: Matteo Solari nuovo allenatore del Fossano

Ufficializzato nella giornata di venerdì 19 maggio il nuovo allenatore del Fossano.

Come già trapelato nelle ore precedenti la società blues ha deciso di puntare su Matteo Solari, la cui ultima esperienza è stata sulla panchina dell'Imperia.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Matteo Solari nuovo mister a Fossano.

Il Fossano Calcio 1919 annuncia che il mister della prima squadra sarà Matteo Solari.

Il mister, reduce da un ottimo finale di stagione ad Imperia, ha esperienza di categoria in Eccellenza e Serie D. Da allenatore ha cominciato alla Cairese, per poi passare all’ Albenga e due anni fa in serie D sulla panchina del Vado.

Da giocatore ha vestito la maglie della Sampdoria, per poi passare al Modena, Cairese, Savona e Cuneo, tra le altre. Tutta la società augura in bocca al lupo al mister