Le modifiche alla viabilità di Alba per la Giornata nazionale del Naso Rosso

Per il posizionamento di un’autogrù mercoledì 24/05/2023, dalle ore 7.00 alle 14.00, è istituito il divieto di transito veicolare in via Santa Barbara (traversa confluente in via Pola). È previsto il doppio senso di marcia in via Pola per residenti e aventi diritto.

Il 9 e 10 giugno 2023 dalle ore 00.00 alle 24.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio situato in c.so Enotria n. 6 per consentire l’organizzazione della Giornata nazionale del Naso Rosso (prevista per il 10 giugno).