Marco Volpato: "Piacevolmente colpito dalla voglia di Cuneo Volley di avermi tra le proprie file" (VIDEO)

Prende sempre più forma il Cuneo Volley di A2 stagione 2023/22024. Dopo la conferma del capitano Iacopo Botto e l'annuncio del nuovo libero Matteo Staforini, ecco la presentazione di Marco Volpato, altra new entry alla corte di Matteo Battocchio.

Il suo primo incontro con la stampa presso la sede dello sponsor societario Cuneo Lube, a Tarantasca, presenti il titolare dell'azienda Emiliano Rosso ed il suo staff.

Marco Volpato andrà a completare la diagonale dei contrali, insieme con il riconfermato Lorenzo Codarin.

33 anni compiuti il 5 maggio scorso, nativo di Vicenza, Volpato arriva da Padova, società con la quale ha militato per ben undici stagioni. Nella città del Santo era capitano, lo sarà anche a Cuneo: ha firmato un contratto di due stagioni.

Marco si è detto "piacevolmente colpito dalla voglia di Cuneo di avermi tra le proprie file", precisando anche di esserne "molto lusingato".

Cosa lo ha convinto ad accettare? Naturalmente il progetto della società guidata dal presidente Gabriele Costamagna: "Sono curioso di approfondire la conoscenza della dirigenza, che ho imparato a conoscere in questi giorni".

Gli obiettivi sono sempre i soliti: "Ci hanno chiesto di fare del nostro meglio e vincere".

Esperienza da vendere, Volpato arriva dalla Superlega consapevole di fare un passo indietro nella propria carriera sportiva: "Seguo da anni la A2 e so che è un campionato tanto interessante quanto difficile. Non si vince a mani basse, mi aspetto una battaglia e sono qui per combattere".

Pronto a mettere a disposizione dei compagni la propria esperienza maturata nella categoria superiore: "Non sarò l'unico, dividerò il campo con giocatori anche più esperti di me, sotto questo punto di vista non mi sento solo. Metterò a disposzione di tutti il mio bagaglio sportivo e umano".

Restano da completare alcune caselle per vedere la squadra al completo, ma si tratta di una forma ufficiale in quanto il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo ed i vertici di Cuneo Volley hanno ormai in cassaforte i contratti di tutti i giocatori della rosa.

Per i tifosi c'è tanta curiosità circa i nomi che formeranno la diagonale palleggiatore-opposto. Se sul fronte del secondo la società mantiene uno stretto riserbo, l'arrivo di Daniele Sottile è ormai il classico segreto di Pulcinella: a Cuneo si stava aspettando che cadesse l'ultima palla nella finale scudetto tra Civitanova (dove milita(va) "Sicci") e Trento prima di "dar fuoco alla miccia": una decina di giorni ed il suo ritorno in Granda sarà ufficiale.

Vi proponiamo lil video integrale della conferenza stampa di Marco Volpato: