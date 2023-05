A Dronero la benedizione del nuovo gagliardetto degli alpini

Il cappello in testa ed il gagliardetto tenuto tra le mani, tenuto in alto con fierezza. A Dronero questa mattina, domenica 21 maggio, la Messa solenne ha visto radunati gli alpini. Un’occasione davvero importante. Presieduta da don Giovanni Banchio, la funzione ha voluto essere un omaggio a questo importante corpo militare e l’occasione per ribadire l’importanza della pace, in un mondo purtroppo ancora oggi ferito dall’odio e dalle guerre.



La benedizione così del nuovo gagliardetto degli alpini. Il loro credo, nel simbolo e significato che racchiude: “Non vogliamo un’aquila con le ali chiuse in segno di guerra, ma un’aquila con le ali spiegate in segno di Pace.”



I valori della pace, della fratellanza e della unità. Poi, l’inconfondibile suono della tromba, un canto dedicato e l’emozione di tutti, in una Santa Messa che ha radunato, insieme agli alpini, autorità civili e militari, moltissimi droneresi.