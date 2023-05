DIRETTA MALTEMPO/ A Barge caduti oltre 115 mm di pioggia in dodici ore: prosegue il monitoraggio di fiumi e strade

Continua a piovere sulla Granda. Nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni cumulate di circa 50-70 mm sulle valli alpine Chisone e Po, sul resto delle zone alpine e pedemontane valori compresi tra 30 e 50 mm. Picchi di 133,8 mm a Colle Barant (TO) con valori dovuto alla fusione della neve del giorno precedente, 115,8 mm a Barge, 97,1 mm a Praly (TO), 94,3 a Vaccera (TO) e 82,4 a Camparient (BI). Negli ultimi quattro giorni sono stati registrati complessivamente tra 180 e 230 mm sulle medesime zone con massimi di 306,2 a Barge, 277,8 mm a Camparient (BI), 195,9 mm a Praly (TO), Pradeboni 193,6 mm e; quantitativi inferiori sulle zone alpine più interne e sulle pianure.



Nella giornata di ieri (sabato 20 maggio), a Cuneo si è registrata una temperatura minima di 9,3°C e una massima di 12.

La situazione di fiumi e torrenti



Nella scorsa notte si sono registrati diffusi superamenti dei livelli di guardia nel reticolo idrografico secondario occidentale e sudoccidentale già interessati dagli incrementi più significativi nella giornata di ieri.



I livelli dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario sono generalmente stazionari o in debole crescita. Incrementi significativi si sono verificati anche lungo le aste di Pellice e Varaita, con superamenti dei livelli di guardia a Luserna S. Giovanni (TO) per il Pellice e a Rossana per il Varaita. Anche il Ghiandone a Staffarda si è mantenuto sopra il livello di attenzione e attualmente in lenta crescita verso i livelli di pericolo; il Pesio ha superato il livello di guardia e l'Ellero non è più sceso sotto soglia.



Per i corsi d’acqua principali si segnala il superamento nella notte del livello di guardia alla sezione di Carignano Po, il cui livello è ancora in debole crescita. Il Tanaro, alla sezione di Alba dalla notte si è mantenuto stazionario al di sotto del livello di guardia.



Secondo il bollettino Arpa delle 7.30 il rischio idrogeologico per la giornata di oggi appare come sotto controllo nella maggior parte delle aree provinciali, ma giallo e arancione su monregalese, saviglianese e saluzzese.



Nella notte si sono verificati fenomeni di versante che hanno interessato principalmente le aree pedemontane e collinari del Piemonte sudoccidentale, dove si sono verificati i valori più elevati di precipitazione. Al Rifugio Gastaldi (TO) a 2659 m slm negli ultimi tre giorni si è depositato oltre 1 metro di neve fresca.



A Dronero, ancora nel tardo pomeriggio di ieri, è stata chiusa l'area di Pra Bunet per innalzamento del rio Roccabruna, e nella notte è stata chiusa strada 'del colletto' da Rivoira a Peveragno a causa della caduta di un albero. Ancora nella notte, gli AIB di Rossana e i vigili del fuoco di Venasca sono intervenuti per la rimozione di alcuni alberi sulla strada tra Rossana e Lemma.

E' stato chiuso per inagibilità il sottopasso della stazione di Mondovì, così come il ponte di collegamento tra la frazione di San Biagio Mondovì e Morozzo. L'area del saluzzese sta vivendo alcuni momenti complessi, in questa prima mattinata, con diversi interventi dei vigili del fuoco per danni d'acqua e allagamenti (seppur di piccola entità).

Cirio e Gabusi: "Notte senza segnalazioni di criticità"

“La notte è trascorsa senza segnalazioni di criticità e richieste di supporto”: è quanto comunicano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, Continua a piovere su tutto l’arco alpino occidentale, seppure non con forte intensità.

I centri operativi comunali (Coc) aperti sono diventati 90: 50 in provincia di Cuneo, 38 in provincia di Torino, più Casale Monferrato (AL) e Rocca d’Arazzo (AT). Sul territorio sono all’opera 1170 volontari, di cui 780 del Coordinamento regionale e 390 del Corpo AIB, che si occupano soprattutto del monitoraggio del territorio.

Le previsioni per le prossime ore

Una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale presenta due minimi, uno che staziona sulle coste del Portogallo e l’altro posizionato sulla Sicilia e che convoglia masse d’aria caldo-umide sul Piemonte. Venti di scirocco in quota e flussi orientali nei bassi strati determinano precipitazioni diffuse su zone montane e pedemontane alpine, con valori localmente forti o molto forti nelle vallate di Torinese e Cuneese, e deboli sparse altrove.



Dal primo pomeriggio la circolazione depressionaria si sposterà gradualmente dalla Sicilia verso il mar Egeo, favorendo la risalita dei valori di pressione sul Piemonte e un miglioramento delle condizioni, con parziali schiarite e precipitazioni in generale esaurimento, a eccezione di possibili rovesci sparsi.



I livelli idrometrici dei tributari di Po e Tanaro, ora stazionari, saranno in generale diminuzione dalle prossime ore. Nel pomeriggio è atteso il transito del colmo di piena sull’asta del Po alla sezione di Carignano e in serata a Torino Murazzi con valori al di sopra del livello di guardia. La piena transiterà dalle sezioni a valle nella notte tra oggi e domani con valori prossimi o al di sotto della guardia. Il Tanaro a valle di Asti sarà in lieve incremento pur mantenendosi ben al di sotto del livello di guardia.



Per oggi e domani sono ancora attesi inneschi da diffusi ad isolati di frane superficiali nei settori pedemontani e collinari del Cuneese, Torinese e Biellese.



Per contattare la sala operativa del presidio territoriale provinciale è necessario utilizzare il numero 0172634739 o l'indirizzo mail segreteria@coordinamentocuneo.it.

Le strade chiuse in provincia Granda

Secondo il bollettino della Protezione Civile risultano chiuse le seguenti strade:

SP 47 Comune di Isasca al km 7

SP 285 Comune di Peveragno

SS 589 Comuni Saluzzo-Cardè-Barge

SP 243 Comune di Morozzo

SP 240 Comune di Busca

SP 29 Comune di Cardè

SP 207 Comune di Faule