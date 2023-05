Fondazione Cr Saluzzo, Mario Anselmo verso la presidenza

È convocato per lunedì 22 maggio alle 18 l’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. All’ordine del giorno l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione.



La scelta di un rinnovo radicale, a partire dalla presidenza fino a ieri affidata a Marco Piccat, è stata fonte di vibrate polemiche, che, nelle scorse settimane, hanno assunto, in qualche passaggio, le caratteristiche di scontro istituzionale.



Nelle ultime settimane ci sono stati vari “caminetti” per cercare di dirimere le controversie e trovare una composizione se non di unanimità (che appare impossibile date le premesse) perlomeno di una convergenza la più ampia possibile.



Sette sono i candidati per cinque posti: Mario Anselmo, Luisa Frandino, Domenico Paschetta, Roberto Bertola, Milva Rinaudo, Fernando Arnolfo e Giuseppe Costa.



Appare probabile un’elezione a maggioranza non essendoci unanimità di vedute sulla composizione del nuovo Cda.



Appare comunque verosimile che la presidenza possa toccare a Mario Anselmo, ex sindaco di Paesana ed ex presidente dell’Unione montana valle Po e la vicepresidenza a Luisa Frandino, manager della Sedamyl.



Questi due ruoli, tuttavia, verranno formalizzati soltanto nella prima riunione del nuovo consiglio fissata per venerdì 26 maggio.