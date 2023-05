La classe 2B del Soleri Bertoni vince il concorso “La plastica di qualità" del Consorzio Sea

La classe 2B (ambito scienze umane) del Liceo Soleri Bertoni, ha vinto il concorso “La plastica diqualità” promosso dal Consorzio Sea e teso a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delcorretto uso e riciclo della plastica.

Le classi erano chiamate a realizzare un video della durata massima di tre minuti, e i liceali saluzzesi hanno presentato un lavoro dal titolo “Only Plastichannel”.

Questo è il loro racconto entusiasta: “Abbiamo riflettuto su quale potesse essere il metodo più efficace per far arrivare il messaggio che spiegasse come differenziare correttamente i rifiuti inplastica, per ottenere una “plastica di qualità” e abbiamo concluso che il metodo più efficace è latelevisione.

Abbiamo quindi strutturato il video immaginando che la telecamera …. fosse gli occhi di una persona comune che, appena tornata dal lavoro, si siede sul divano di casa, accende la tv esi ritrova la pubblicità, con una canzone sul tema della plastica.

Abbiamo fatto la “parodia” della famosa canzone “Sarà perché ti amo”, sostituendo il testooriginale, con un altro che desse il messaggio “per una plastica di qualità”.

In questi “frame” laclasse intera esegue la canzone dal vivo, mentre è stato montato un “video clip” che riprende ilmessaggio esposto dal testo.Lo spettatore cambia canale e si ritrova alle prese con un telequiz, ma al posto delle classichedomande di cultura generale, abbiamo preparato dei quesiti sulla plastica e sul suo riciclo.I partecipanti a questo programma sono studenti delle altre classi, docenti e personale Ata cheabbiamo intervistato.

Ci si ritrova nuovamente davanti alla pubblicità, prima dell’ultimo cambio di canale, dove viene trasmesso il TG.

Le giornaliste presentano vari servizi, collegandosi con dei “testimonial” della nostra zona: sportivi, food blogger e scrittori, che lanciano il loro “spot” sul riciclo della plastica, prima dell’ultima clip di pubblicità che chiude il video.

Un lavoro divertente e interessante, che ci ha aiutato a riflettere sull’importante e delicato tema,un modo per metterci in gioco (dalla scrittura del testo della canzone alla sceneggiatura, dalle riprese al montaggio), cercando di mettere a frutto le nostre capacità”.

La proclamazione e la premiazione (1500 euro da spendere in attività e materiale “vicino” al temaambientale) sono avvenute direttamente in classe, alla presenza dei rappresentanti del ConsorzioSea, della Cooperativa Erica (che ha seguito lo svolgimento del concorso) e della dirigente scolastica Alessandra Tugnoli.

La classe 2B, che segue una curvatura musicale (sperimentazione avviata al liceo Soleri Bertoniproprio lo scorso anno), è stata seguita in questo lavoro dal prof. Enrico Miolano.