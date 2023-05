“Lo sport: la forza dello stare insieme”: a Dronero una bellissima giornata dedicata

“Lo sport: la forza dello stare insieme!” A Dronero, mercoledì 17 maggio, è stata per bambini della scuola dell'infanzia di tutti e quattro i plessi dell'Istituto Comprensivo l’occasione di vivere una bellissima giornata dedicata allo sport.



I bambini di 5 anni si sono ritrovati insieme presso gli impianti sportivi "Filippo Drago" e, guidati dagli esperti, si sono cimentati in varie discipline sportive: nella pallavolo, nel calcio, nel tennis e nel judo. I bambini di 3 e 4 anni, invece, hanno svolto queste attività all’interno singoli plessi, seguiti anch’essi dagli esperti o dalle loro insegnanti.



Al termine, uno squisito pranzo al sacco, il canto imparato dal titolo "Faccio sport" e la premiazione con medaglie per tutti i bambini, simbolo che conta, prima di gareggiare, saper essere leali gli uni con gli altri e soprattutto divertirsi.



Le insegnanti desiderano ringraziare le associazioni che hanno partecipato volontariamente alla giornata: l'A.C.D. Pro Dronero, l'A.S.D. Valle Maira Judo, il Tennis Club Dronero, l'associazione sportiva Valle Maira Calcio, l'associazione sportiva "Io gioco a minibasket Cuneo", la Podistica Buschese e tutte le persone esperte intervenute nei singoli plessi.



La giornata è stata un’importante esperienza di condivisione tra i vari plessi oltre che l’occasione per i bambini per cimentarsi nelle varie attività sportive.