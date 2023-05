Maltempo: a Mondovì riaprono le scuole e i ponti di via Molino Lavagna e del Follone

Hanno riaperto alla circolazione i ponti di via Molino Lavagna e del Follone, a Mondovì: a darne notizia il sindaco e presidente della Provincia Luca Robaldo, tramite la propria pagina Facebook.



Nel video, Robaldo sottolinea come dalle 13 di oggi (domenica 21 maggio) – con il passaggio in zona gialla, per quanto riguarda il grado di ‘attenzione e pericolo’ stabilito da Arpa Piemonte – sono venuti sostanzialmente meno i provvedimenti assunti a partire dal pomeriggio di venerdì 19 maggio, nei momenti più crudi dell’emergenza. Rimane comunque chiuso il ponte sulla SP243 tra frazione San Biagio e Morozzo: interverrà la Provincia per rimuovere i detriti sotto le arcate.



“Ringrazio i dipendenti comunali, la Protezione Civile e tutti i cittadini che hanno contribuito a mantenere alta attenzione e monitoraggio, come anche i membri della giunta e del consiglio comunale. Sono stati giorni intensi, ma la nostra macchina ha funzionato bene come sempre” ha detto il sindaco a conclusione del video.

In seguito a confronti tra le amministrazioni comunale e provinciale, poi, si è deciso che nel Comune di Mondovì le scuole domani (lunedì 22 maggio) rimarranno aperte.