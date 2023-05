Maltempo/ chiuso il ponte che collega frazione San Biagio Mondovì e Morozzo

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale stante l'accumulo di materiale presso le pile del ponte stesso.

"Il torrente Ellero nella giornata di ieri - informa il sindaco Luca Robaldo - ha osservato per tutto il giorno un andamento altalenante, raggiungendo il punto di massima a 2.30 mt e attualmente è a 2.17. Rimangono confermate le misure già assunte quali la chiusura di piazzale Giardini (Ravanet) e la chiusura al transito della via pedonale che collega via della Cornice a via Montegrappa".

Ieri erano già stati chiusi il ponte di via Molino Lavagna e di via del Follone.