Sin dalle prime ore della giornata di venerdì 19 maggio il monregalese è una delle aree più colpite dall'ondata di maltempo che sta interessando (anche) la nostra provincia.

Proprio a causa dell'effetto della pioggia battente si segnala l'inagibilità del sottopasso della stazione di Mondovì, chiuso al transito.

E' stato pertanto disposto l'utilizzo del binario 3 come ubicazione di partenza per tutti i treni, sia per Savona che per Torino.