Paesana: non piove più ma ci sono alcune frane [VIDEO]

Quando mancano pochi minuti alle 11 di domenica 21 maggio, a Paesana ed in gran parte dell’alta Valle Po non piove quasi più ma i segni della grande quantità d’acqua caduta nella notte restano evidenti. Soprattutto il Po (ma anche l’Agliasco) si è gonfiato a dismisura e basta sostare pochi minuti sul ponte ad archi che divide il paese in due borghi per avvertire nitidamente il sinistro rombare dei grossi massi trascinati a valle dall’impeto della corrente insieme con tronchi d’albero letteralmente spazzati via.



Nonostante questo in paese non ci sono stati rischi di esondazione e le zone maggiormente esposte all’erosione dell’acqua possono contare ormai da ore ed ore sulla costante presenza ed opera della locale squadra AIB.

Sulle alture che circondano il paese si sono registrati alcuni movimenti franosi, il più importante dei quali ha invaso un tratto di strada in località Cedo, che conduce a San Grato, prontamente liberata. Altri smottamenti si sono registrati in località Beitoni e lungo la strada che porta a Cianlungo.

Rimosso anche un grosso albero caduto sulla strada che porta a Pian Munè in località Barra che per un po’ ha impedito la normale circolazione.