Saluzzo, una serata per affrontare la questione dell’esecuzione penale in carcere

Il Garante delle persone detenute della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Associazione penitenziario “Liberi Dentro” di Saluzzo, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo propone una serata di approfondimento sulla questione aperta dell’esecuzione penale in carcere.

Lunedì 22 maggio alle 20,45 al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità, 4 a Saluzzo) si svolgerà la conferenza pubblica per la presentazione del volume “Le pene e il carcere” di Stefano Anastasia (EdizioniMondadori Education – 2022).

Di cosa parla il libro?

Il volume affronta – in maniera scientifica ma con linguaggio divulgativo - la necessità e le forme della penache restano un problema in ogni società democratica. Chi autorizza, in che misura, con quali limiti l’inflizione di una sofferenza legale? L’interrogativo appare ineludibile quando si presenta nell’estremo della pena capitale, ma riecheggia anche nella privazione della libertà cui sono costretti i condannati alla pena detentiva, spesso in carceri sovraffollate e in condizioni fatiscenti.

Eppure la domanda di giustizia in forma di carcere e pena cresce diffusamente, insieme con le facili risposte populiste che le sollecitano e ci scommettono.

In questo libro la complessità del tema viene indagato attraverso la differenza tra diritto epotere di punire, la distanza tra il volto costituzionale della pena e la sua realtà e le sfide che una concezione radicale dell’universalità dei diritti umani pone alle prassi punitive e alla stessa istituzionecarceraria.

CHI È STEFANO ANASTASIA

Nato a Roma nel 1965 è Garante delle persone sottoposte a misurerestrittive della libertà per la Regione Lazio, e per un mandato anche della Regione Umbria e dal 2018 è il Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuniitaliani. E' stato tra i fondatori dell’associazione Antigone. Tra i suoi principali interessi di ricerca la teoria dei diritti umani, ledinamiche del controllo sociale e il sistema penale. Numerose sono le sue pubblicazioni.

Con l’autore discuteranno dei temi proposti dal libro:Susanna Agnese, giornalista; Paolo Allemano, Garante dei detenuti della Città di Saluzzo; Bruna Chiotti, Presidente Associazione di volontariato penitenziario “Liberi Dentro” Bruno Mellano, Garante dellepersone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.

Parteciperanno all'incontro la nuova Direttrice della Casa di Reclusione ad alta sicurezza di Saluzzo,dottoressa Luisa Pesante e l’assessore ai Servizi Socio-sanitari e Legalità del Comune Saluzzo, avvocato Fiammetta Rosso.