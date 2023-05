Savigliano: sabato 27 maggio la riapertura delle piscine esterne, meteo permettendo

In attesa della messa in sicurezza della piscina coperta di Savigliano, in questo fine settimana avrebbero dovuto essere aperte le vasche esterne, come era stato anticipato dal Centro Sportivo del Roero (Csr) che gestisce l’impianto natatorio.

Visto il maltempo, l’apertura è stata rimandata a sabato 27 maggio ma, in base alle temperature e al meteo, potrebbe slittare anche al fine settimana successivo in occasione del “ponte” del 2 giugno per la festa della Repubblica.

Con la riapertura dell’area esterna, si potranno comunque utilizzare gli spogliatoi e le docce all’interno dell’impianto.

La piscina era stata chiusa 6 mesi fa, in seguito ad un’ordinanza emessa dal sindaco di Savigliano, Antonello Portera dopo che, a inizio dicembre, si era verificato un crollo della controsoffittatura.

In seguito alla perizia da parte dei tecnici del Comune erano state delineate tre ipotesi suscitando un vivace dibattito sulla sua destinazione finale.

Le proposte prevedevano la ristrutturazione completa dell’impianto esistente, l’abbattimento dell’immobile e la sua successiva ricostruzione o solamente la sistemazione della copertura.

Le recenti perizie hanno proposto una soluzione transitoria che consentirebbe la riapertura dell'area interna in totale sicurezza nel minor tempo possibile.

L'intervento proposto si focalizzerebbe sul rafforzamento dei pilastri portanti e dei punti di connessione con le travi, riducendo allo stesso tempo il peso della struttura della controsoffittatura che era collassata.

Secondo le analisi effettuate, tale intervento avrebbe un costo stimato compreso tra i 500 mila e i 450 mila euro.

È importante sottolineare che si tratta di una soluzione temporanea, progettata per garantire la sicurezza dell'impianto coperto fino alla costruzione della nuova piscina, come aveva dichiarato il sindaco Antonello Portera durante il Consiglio comunale del 27 aprile scorso.

L'intervento proposto richiederebbe un periodo di lavoro stimato tra i 5 e i 6 mesi, durante il quale verrebbero eseguite le operazioni di rinforzo strutturale necessarie per garantire la stabilità dell'impianto.

Una volta completata, si prevede che l'opera temporanea abbia una durata di circa 5 anni, periodo in cui si potrà di nuovo usufruire delle vasche interne, fornendo così un periodo sufficiente per la pianificazione e la costruzione della nuova piscina.

Intanto il Centro sportivo Roero propone l’Estate ragazzi nell’area esterna con il “Summer Camp” ideato per i bambini, nati negli anni dal 2016 al 2010 dove, oltre alle attività acquatiche e ludico-sportive, si seguiranno i partecipanti nei compiti delle vacanze.

L’Estate ragazzi in piscina inizierà lunedì 12 giugno per terminare venerdì 11 agosto, dal lunedì al venerdì; si terrà nelle vasche esterne e nell’area verde dell’impianto di via Becco d’Ania, in attesa della prossima apertura dell’impianto interno.