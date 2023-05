Tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana della provincia di Cuneo operativi per l’emergenza maltempo

Anche la Croce Rossa Italiana impegnata nell’emergenza maltempo che sta colpendo la provincia Granda. Tutti i 20 comitati CRI e le sedi CRI dislocate sul territorio sono attivi da venerdì sera per monitorare la situazione in atto e in stretto contatto con le amministrazioni e le altre associazioni di Protezione Civile.



A Cuneo è aperta da ieri la sala operativa locale e provinciale, a Mondovì, Peveragno e Caraglio sono aperte le sale operative locali. Personale CRI è presente anche in alcuni COC (centri operativi comunali), laddove aperti.



I vari comitati CRI hanno pronti materiali e mezzi, tra cui brandine, coperte, pale, radio, pullmini, mezzi 4x4 qualora dovessero servire.



Ieri e oggi sono partiti anche 4 volontari da Cuneo e Borgo San Dalmazzo, tra cui due operatori specializzati nel salvataggio in acqua, per le attività di soccorso in Emilia Romagna.



Chi volesse donare per Alluvione in Emilia può farlo su www.cri.it con tutti i metodi di pagamento. Al momento non vengono raccolti beni.