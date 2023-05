Ultima settimana per questo maggio "climaticamente anomalo": in settimana altri temporali e rialzo termico

Dopo una nottata di passione passata ad osservare gli accumuli pluviometrici della pioggia che sta cadendo copiosa anche sul settore alpino a quote relativamente elevate gli osservati speciali rimangono le aste di torrenti e fiumi con la piena in spostamento verso i settori di pianura e i pendii esposti a possibili frane e smottamenti.



A fine evento stazioni meteo Arpa come Barge e Trivero in provincia di Biella si candidano a superare i 300 mm mentre Pradeboni a Peveragno e Prali in Val di Susa i 250 mm di precipitazione cumulata. Il buschese con la nostra stazione si dovrebbe fermare a 100 mm.



Le previsioni parlano di precipitazioni continue sino a oggi pomeriggio con accumuli che potranno variare sul settore montano e pedemontano tra la Valle Ellero e la Val Chisone tra i 320 e i 200 mm, con stime purtroppo in crescita. Come potrebbe essere quella della conta dei danni, in un territorio che deve imparare a diventare resiliente all’impatto dei cambiamenti climatici.



Per non farci mancare nulla colonnina di mercurio in rapida risalita da domani, con arrivo di aria più calda foriera di temporali localizzati e rovesci temporaleschi, con grandine previsti per tutta la settimana con termometro a 25°C da dopodomani.



