Valdieri, cede la banchina stradale di frazione Sant'Anna

Dopo più di 48 ore di pioggia incessante, questa mattina è stato segnalato un cedimento della deformazione della carreggiata che ha richiesto un tempestivo intervento per la messa in sicurezza. L'evento si è verificato in località Frazione Sant'Anna - Tetti Grama, colpendo un tratto di strada comunale che collega la S.P. 22 con la frazione a monte.



Operativo il Centro Operativo Comunale, che ha effettuato un sopralluogo e attivato, con Ordinanza Sindacale n.13 del 21.05.2023, gli interventi necessari per la messa in sicurezza.





Presenti in loco il Sindaco, Guido Giordana, il Vicesindaco, Sharon Giraudo, e il Consigliere, Michele Panero, in collaborazione con la Protezione Civile Comunale e il Soccorso Alpino.



Continueranno nelle prossime ore i controlli sul territorio da parte dell'Amministrazione, della Protezione Civile Comunale e del Soccorso Alpino.



Invitiamo la cittadinanza alla massima prudenza ed a segnalare tempestivamente eventuali dissesti idrogeologici, frane o altri eventi pericolosi.