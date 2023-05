Esondazione del Po a Cardè: situazione migliorata dopo la piena del mattino

Dopo la piena di stamattina che ha provocato l’esondazione del Po a Cardè, la situazione sta migliorando in quanto la portata del fiume è scesa tra i 20 e 30 cm in queste ultime ore.



Il presidente della Provincia Luca Robaldo si è recato oggi pomeriggio a nel paese per controllare personalmente la situazione. “Le piogge ininterrotte della notte scorsa hanno fatto sì che il Po esondasse qui a Cardè. Abbiamo chiuso la strada provinciale 29 che lambisce il fiume e stiamo continuando a monitorare la situazione con gli uomini della Provincia e le ditte incaricate. Al momento in Provincia di Cuneo ci sono 7 strade chiuse e siamo in massima allerta per le frane e gli smottamenti del terreno che stanno avvenendo e che si prevede continueranno dopo la fine delle piogge”.



Il sindaco di Cardè Matteo Morena: “Da oltre 24 ore stiamo tenendo sotto controllo la situazione del Po e del paese dove non ci sono criticità a parte qualche allagamento in via Roma che si trova a una ventina di metri di distanza del Po. Sulla parte nord del paese fortemente colpito dall’alluvione del novembre 2019 non registriamo fortunatamente criticità. Ringraziamo i volontari della protezione civile, il personale della Provincia e le Forze dell’Ordine che ci garantiscono sempre di operare in sicurezza”.



Il Po è esondato anche nelle campagne di Faule, ma come dice il sindaco Giuseppe Scarafia: “La situazione è sotto controllo, ma rimaniamo in allerta. A scopo precauzionale centinaia a rimanere chiusa la strada provinciale 207 tra Faule-Pancalieri”.