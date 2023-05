Frana a Macra: ingenti danni a un'abitazione

Fortunatamente non ha coinvolto persone la frana che si è verificata nella giornata di ieri, sabato 20 maggio, a Macra. L’accaduto lungo la strada provinciale, in direzione Acceglio. Ingenti sono purtroppo i danni ad una delle abitazioni.



La viabilità al momento non è stata interrotta. Si sta facendo però molta attenzione, visto il perdurare anche nella giornata di oggi, domenica 21 maggio, delle condizioni meteorologiche avverse e della zona arancione. Se si dovesse mai chiudere la strada, sarebbero infatti sei i comuni dell’Alta Valle Maira ad essere isolati (Stroppo, Marmora, Canosio, Prazzo, Acceglio ed Elva), per circa un migliaio di abitanti che sarebbero coinvolti.



Sul luogo sono intervenuti gli uomini della protezione civile. La zona è costantemente monitorata.