Maltempo, a Verzuolo abbattuti 21 alberi pericolanti

A Verzuolo sono stati abbattuti 21 alberi pericolanti, mentre in settimana si effettueranno verifiche su altri 11 per controllarne la stabilità nella zona di via san Bernardo. Gli importanti interventi di prevenzione e di messa in sicurezza sono stati effettuati da 10 volontari della Protezione civile e la ditta specializzata che hanno abbattuto 11 alberi pericolanti in via san Bernardo.



Il Consigliere incaricato, Alessandro Iodice, ha effettuato le verifiche sulla collina dove è tutto sotto controllo.



“Il responsabili dell’ufficio tecnico, Enrico Ricciardelli e il tecnico Moreno Dutto – dice il sindaco Giancarlo Panero – stanno coordinando i lavori da ieri pomeriggio. Ringrazio anche il luogotenente dei Carabinieri, Roberto Besante per il controllo traffico, durante l’ abbattimento degli alberi in via san Bernardo angolo via Matteo Olivero. Il totale è 21. In settimana si effettueranno verifiche per altri 11 alberi. Gli interventi di pulizia nell’alveo del Varaita eseguiti dall'Aipo si sono rivelati efficaci nel garantire un deflusso ottimale dell'acqua, come afferma il sindaco di Verzuolo, Giancarlo Panero. Grazie a tali lavori, la cittadinanza ha potuto evitare i consueti rischi legati a esondazioni ed erosioni nelle campagne circostanti”.