Big Eyes Coin, il prossimo killer di Dogecoin mentre lo Shiba Inu non riesce a diventare tale

Dogecoin (DOGE) è sul trono delle criptovalute da molti anni ormai. Tutto è iniziato come uno scherzo, ma ora questo token può trasformare chiunque in un milionario, soprattutto nella stagione dei meme.

Oltre a DOGE, un'altra moneta meme, Shiba Inu (SHIB), è emersa come un concorrente formidabile, alimentando la battaglia in corso tra DOGE e SHIB. Tuttavia, la moneta non è riuscita a superare il re di tutte le migliori monete meme.

La domanda che ci si pone ora è: Big Eyes Coin può superare DOGE e SHIB e rivendicare il trono dell'impero delle meme coin?

Il carino diventa feroce: Big Eyes Coin punta a diventare il prossimo killer di Dogecoin!

Big Eyes Coin non è solo un'altra simpatica moneta meme; ha dimostrato di essere un promettente progetto di criptovaluta, raccogliendo ben 38 milioni di dollari nella sua prevendita. Non sorprende che gli investitori ritengano che possa essere uno dei prossimi dogecoin killer.

L'entusiasmo per Big Eyes Coin deriva dai suoi ambiziosi piani per il futuro. Non solo verrà lanciata su Uniswap il 15 giugno, ma ci sono anche voci che parlano di una sua imminente quotazione su altri exchange di alto livello come KuCoin, OKX o Binance.

Ciò che distingue BIG dalle migliori monete meme è la sua utilità. Il team dietro il progetto ha in programma di introdurre un casinò crittografico il 29 agosto, che consentirà agli utenti di utilizzare i token BIG per partecipare a giochi P2E e guadagnare fantastici premi. Inoltre, la creazione dell'NFT Sushi Club fornirà agli appassionati di NFT una piattaforma per l'acquisto, la vendita, il commercio e il conio di NFT, aprendo ancora più opportunità per la generazione di ricchezza.

Tuttavia, il tempo stringe: la prevendita sarà disponibile solo fino al 3 giugno. Gli investitori dovrebbero agire subito per approfittare del prezzo ridotto da 0,00053 dollari della Fase 13 all'interessante prezzo della Fase 3 di 0,00017 dollari.

L'ascesa degli underdog: Monete meme che sfidano il dominio di Dogecoin

Essendo una delle migliori monete meme del mondo delle criptovalute, Dogecoin si trova ad affrontare una schiera crescente di contendenti in lizza per il suo trono, come Big Eyes Coin, PEPE, Baby Doge Coin e persino la famosa battaglia DOGE vs SHIB. Mentre Dogecoin ha raggiunto il suo picco all'inizio di quest'anno, il 19 aprile, con un prezzo di 0,094 dollari, da allora ha subito una perdita del 20% nel corso della stagione dei meme. Questa tendenza al ribasso fa temere un potenziale ciclo ribassista, poiché Dogecoin continua a perdere quote di mercato significative dal 15 aprile.

Attualmente Dogecoin è scambiata a 0,0728 dollari, con un leggero calo dello 0,45%. La battaglia per la supremazia delle monete meme si sta intensificando e solo il tempo ci dirà quale token emergerà come sfidante definitivo del regno di Dogecoin.

Il tasso di combustione di Shiba Inu decolla, alimentando il consolidamento

Shiba Inu ha registrato un leggero calo di oltre l'1% del suo prezzo durante la stagione dei meme, in concomitanza con un aumento del tasso di combustione dei token per ridurre l'offerta complessiva. Dall'8 maggio, il token ha oscillato con un volume di scambi in calo, mostrando un modello di barra interna che indica un periodo di consolidamento.

Se Shiba Inu dovesse rompere al di sopra della barra madre, probabilmente riacquisterebbe il supporto e aprirebbe la strada a uno slancio rialzista. I trader e gli investitori sono in attesa di un potenziale aumento del prezzo per un'altra battaglia tra DOGE e SHIB.

Mentre la ricerca dei prossimi Dogecoin killer continua, la competizione tra le monete meme si intensifica. Big Eyes Coin è una potente criptovaluta che sta cercando di raggiungere i concorrenti di Dogecoin e Shiba Inu. Poiché la prevendita di Big Eyes Coin si concluderà il 3 giugno, è fondamentale che i potenziali investitori colgano l'opportunità e si assicurino l'investimento prima che si concluda. Non perdete l'occasione di far parte della rivoluzione delle monete meme.

