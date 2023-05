Cardano e OKB in calo, ma la moneta Big Eyes è destinata a beneficiare dell'impennata di Sparklo

Sparklo ha rapidamente raccolto consensi nel corso del 2023 ed è ancora in fase di prevendita. Gli investitori sono ottimisti su Sparklo e gli esperti prevedono che il token Sparklo aumenterà del 1.500% entro dicembre 2023. Gli investitori devono prepararsi a vedere OKB, Cardano e Big Eyes Coin (BIG) come i più colpiti da Sparklo.

Cos'è OKB in criptovaluta?

OKB è una criptovaluta che è al centro dello scambio OKEx - una piattaforma dove gli utenti possono scambiare varie criptovalute. La moneta OKB fornisce agli utenti dello scambio OKEx diversi bonus esclusivi. Il valore della moneta OKB dipende fortemente dal successo dello scambio OKEx.

OKEx è stato lanciato nel 2017 e si è posizionato al 6° posto tra i migliori exchange su CoinMarketCap. La piattaforma è supportata da oltre 350 criptovalute ed è disponibile in oltre 200 Paesi.

Con gli utenti di OKEx che iniziano a interessarsi a Sparklo e Big Eyes mentre il prezzo di OKB diminuisce, gli investitori sono portati a credere che i giorni ribassisti di OKB non siano ancora finiti.

Cos'è Cardano in crittografia?

Cardano (ADA) è una rete blockchain fondata da Charles Hoskinson nel 2015 per essere la piattaforma alternativa alla rete di Ethereum che utilizza il meccanismo Proof-of-Stake, più efficiente del meccanismo Proof-of-Work di Ethereum.

La rete consente di creare contatti intelligenti, costruire DApp e completare transazioni decentralizzate collegate a un portafoglio Cardano. Il token Cardano (ADA) è la valuta della rete, che consente agli utenti di pagare servizi e beni sulla rete.

Il prezzo di ADA ha subito notevoli fluttuazioni nel 2023, con un calo del 4,06% nella settimana precedente. Con Sparklo che offre più opzioni per il commercio e le nuove reti interoperabili che stanno emergendo sulla scena, come Chainlink, che consente di utilizzare più criptovalute su una rete, gli investitori si stanno spostando verso queste piattaforme più diverse e Cardano sta dimostrando di lottare contro la nuova concorrenza nel settore delle criptovalute.

Moneta Big Eyes pronta per il successo con la concorrenza delle reti crittografiche

Con un maggior numero di exchange sul mercato e un aumento delle modalità di scambio, ci sarà un maggiore accesso all'acquisto di monete meme emergenti che sono destinate a diventare il prossimo DOGE o PEPE, o persino BTC! Big Eyes Coin (BIG) è un probabile concorrente grazie alla sua potenza di meme, alla sua etica e ai suoi progetti ambiziosi.

BIG è ancora in fase di prevendita, ma è già riuscita a raccogliere oltre 38 milioni di dollari in queste prime fasi. Il branding di BIG è incentrato sull'arte carina dei gatti, attirando il seguito di culto degli amanti dei meme felini in tutto il mondo. Acquistare e fare transazioni con BIG è un'esperienza divertente e giocosa, che offre una certa personalizzazione, a differenza della rappresentazione estranea di monarchi e parlamenti sul contante fiat, con cui le persone non hanno alcun legame autentico.

Big Eyes Coin lancerà un casinò online e 14 giochi P2E per popolare il suo metaverso. Ci sarà un NFT Marketplace per l'acquisto di beni digitali che potranno essere sfoggiati, condivisi e scambiati presso l'NFT Sushi Crew, un club per i gattini che possiedono NFT!

Il cuore di BIG è la beneficenza. Il progetto ha già donato 15.926,20 dollari a 15 enti di beneficenza, tra cui santuari oceanici. BIG ha dedicato il 5% della sua fornitura totale di token a un portafoglio di beneficenza che crescerà nel tempo: una mossa coraggiosa per salvare l'ambiente!

Cresce la visibilità e l'accesso alle monete Meme





Cresce l'interesse per Sparklo e Big Eyes Coin, entrambe posizionate per superare i loro contendenti nello spazio degli scambi blockchain e delle meme coin. Entrambe sono attualmente in prevendita, con BIG che viene venduta al prezzo di fase 3 di 0,00017 dollari per token solo per un periodo limitato! BIG ha già raccolto 36 milioni di dollari nelle prevendite, il che indica che il mercato è ottimista per il futuro di BIG.

Clicca per saperne di più sulla Moneta Big Eyes (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

Instagram: https://www.instagram.com/BigEyesCoin/