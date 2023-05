Come Big Eyes Coin, Floki e Sandbox sono i principali progetti di criptovalute da giocare nel 2023?

La blockchain è entrata nell'eccitante mondo del GameFi, un universo che combina perfettamente la finanza decentralizzata con il gioco. Questo nuovo mercato continua a espandere la sua potenza con un tasso di crescita annuale del 20,4%. Il passaggio al Web 3.0. e l'ascesa del metaverso hanno trasformato Internet in un paesaggio virtuale alimentato da motori di gioco come Unreal Engine 5 (UE5). Il Web 3.0. combina quindi il meglio dei due mondi: il gioco e la DeFi, creando giochi blockchain Play-to-Earn (P2E).

Il gioco in criptovaluta P2E è un territorio inesplorato sul web, ma i pionieri dello sviluppo di questo mercato sono Big Eyes Coin (BIG) , Floki (FLOKI) e Sandbox (SAND), i tre ambiziosi progetti P2E destinati a rivoluzionare per sempre lo spazio GameFi.

Floki: portare il gioco fantasy sulla blockchain

La moneta meme Floki (FLOKI) è una moneta meme doge di nuova generazione fondata nel 2021 sulla base dello Shiba Inu di Elon Musk chiamato "Floki".

A differenza di Dogecoin, Floki Inu non sta solo cavalcando la sua fama di meme. FLOKI si sta preparando per il futuro con quattro progetti di utilità di punta che coprono il gioco, i mercati NFT e le piattaforme di contenuti, tutti coesistenti all'interno di un ecosistema metaverso.

Valhalla è il gioco P2E di Floki, in cui i giocatori guadagnano FLOKI combattendo tra loro sull'isola di Floki, ambientata nell'epoca vichinga. Valhalla sarà un mondo aperto con varie aree selvagge da esplorare, giocatori da incontrare e terreni da coltivare. Le aree chiave del gioco ruotano attorno alle battaglie e all'agricoltura.

Con i FLOKI guadagnati nel Valhalla, si può navigare nel mercato NFT di Floki per acquistare beni del metaverso, come gli accessori per il proprio avatar. Valhalla vuole essere un gioco divertente, non un simulatore di realtà come altri giochi P2E sul mercato.

Sandbox: un ambizioso metaverso di gioco che mira a essere illimitato?

Sandbox è una piattaforma di gioco decentralizzata costruita sulla blockchain di Ethereum. Gli utenti possono entrare nel mondo virtuale di Sandbox, dove possono creare e giocare sulla piattaforma. I giochi saranno monetizzati utilizzando il token di Sandbox (SAND) per incentivare gli utenti a creare giochi e a partecipare a giochi P2E.

I giochi creati dagli utenti coesisteranno all'interno del metaverso di Sandbox, dove sarà possibile trovare anche terreni acquistabili. L'ecosistema di Sandbox porterà gli utenti a giocare per guadagnare gettoni da spendere in terreni, aprendo ai giocatori la possibilità di acquistare immobili digitali.

Big Eyes Coin: incentivare il gioco P2E

Con il gioco violento di Floki e le meccaniche immobiliari ultra-realistiche di Sandbox, Big Eyes Coin (BIG) porta un approccio più scanzonato e divertente al mondo delle criptovalute e del GameFi. Il progetto è anche estremamente carino, dato che la sua moneta meme è rappresentata da meme di gatti e arte adorabile.

BIG è ancora in fase di prevendita fino al 3 giugno 2023, ma è riuscito a raccogliere circa 39 milioni di dollari in prevendita grazie alla sua ambiziosa portata. BIG prevede di costruire un ricco ecosistema di metaversi con le seguenti caratteristiche: