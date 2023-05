Cuneo Digital: il nuovo capitolo di BNI che sta rivoluzionando il networking nella provincia di Cuneo

Cuneo Digital è il nome del nuovo capitolo di Business Network International (BNI) che sta attirando l'attenzione degli imprenditori e dei professionisti della provincia di Cuneo. Questo innovativo capitolo di BNI è stato lanciato nel mese di gennaio e conta già 20 membri provenienti da diverse attività professionali.

Ma cosa rende Cuneo Digital così speciale rispetto ad altri gruppi di networking? Innanzitutto, il suo formato ibrido che combina riunioni "fisiche" e "virtuali". Il primo martedì di ogni mese, i membri si incontrano di persona presso il locale Con.Te. a Savigliano, mentre tutte le altre riunioni avvengono online tramite la piattaforma Zoom.

"Questo formato ci consente di mantenere un contatto umano importante e di fare networking faccia a faccia, ma anche di essere flessibili e di adattarci alle esigenze degli impegni dei nostri membri", spiega il presidente del capitolo, Mauro De Biase. Ma non è solo il formato ad essere innovativo. Cuneo Digital sta anche portando una ventata di freschezza al concetto di networking, con una mentalità aperta, collaborativa e orientata alla generosità. "Il nostro obiettivo è aiutare gli altri a crescere e a raggiungere i loro obiettivi di business", continua De Biase.

Durante le riunioni, i membri hanno l'opportunità di presentare la loro attività, scambiarsi referenze qualificate e partecipare a sessioni di formazione e coaching tenute da esperti di settore. Oltre a questo, Cuneo Digital sta anche sviluppando una serie di iniziative per coinvolgere la comunità locale e sostenere le attività della provincia di Cuneo.

Se sei un imprenditore o un professionista che vuole ampliare la propria rete di contatti e accedere a nuove opportunità di business, Cuneo Digital potrebbe essere la soluzione che stavi cercando. Le riunioni si svolgono ogni martedì sera e sono aperte a tutti gli ospiti interessati a scoprire di più su questo nuovo capitolo di BNI.

Cuneo Digital è un esempio di come il networking possa essere un'esperienza positiva e fruttuosa per tutti i partecipanti, un'occasione per crescere personalmente e professionalmente, e per contribuire al successo degli altri. Se vuoi saperne di più su questo progetto, non esitare a contattare il capitolo di Cuneo Digital o a partecipare a una delle loro riunioni.