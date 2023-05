La legislazione sulle Stablecoin del Congresso prelude a un boom delle criptovalute Solana, Ethereum e DogeMiyagi

Con la transizione del mondo all'uso di un numero sempre maggiore di valute digitali, le criptovalute sono pronte a registrare un boom di utenti, in quanto diventano un modo più legittimo di acquistare beni e servizi. Con le voci di approvazione di una legge sulle stablecoin da parte del Congresso, l'adozione di queste criptovalute aumenterà la prevalenza delle criptovalute nel mercato finanziario e il successo di questo fenomeno si ripercuoterà su altri giganti delle criptovalute come Solana (SOL) ed Ethereum (ETH) e su monete meme come DogeMiyagi (MIYAGI) .

Il creatore di Solana accoglie con favore la legislazione

Il creatore di Solana (SOL), Anatoly Yakovenko, ha espresso entusiasmo per la potenziale legislazione del Congresso sulle stablecoin. Egli ritiene che in questo modo il mercato delle criptovalute riceverà una marea di nuovi utenti e molte altre monete cripto beneficeranno dell'aumento del pubblico.

In un'intervista con Scott Melker, Yakovenko ha descritto le stablecoin come una "killer app" che attirerà investitori da tutto il mondo e ritiene che SOL potrebbe esserne uno dei principali beneficiari. Con l'aumento del traffico in un'area delle criptovalute, molti utenti inizieranno a esplorare alternative come SOL e, grazie all'alta velocità delle transazioni e ai bassi costi, attireranno molti utenti, facendo salire la domanda e, di conseguenza, il prezzo della moneta.

Ethereum: una transizione perfetta da Stablecoin

Ethereum (ETH) è un altro gigante del mercato delle criptovalute che potrebbe registrare una crescita entusiasmante se le criptovalute dovessero ottenere un'adozione più ampia dopo la legislazione sulle stablecoin. ETH, la seconda più grande criptovaluta dopo il Bitcoin (BTC), è rimasta forte per un periodo abbastanza lungo da essere percepita come meno volatile di altre criptovalute, quindi sarà probabilmente una moneta di transizione per coloro che entrano nel mercato attraverso le stablecoin.

Poiché l'ETH occupa un posto così importante nel mercato delle criptovalute, probabilmente riceverà molta attenzione da parte di coloro che sono nuovi sulla scena. Inoltre, poiché l'ETH è passato a un meccanismo di consenso Proof of Stake, l'attrattiva di questa moneta è ancora maggiore, poiché non ha la percezione negativa di essere un incubo a emissioni di carbonio come il Bitcoin (BTC).

DogeMiyagi salirà alle stelle dopo il lancio

DogeMiyagi (MIYAGI) è un altro probabile beneficiario degli effetti dell'approvazione da parte del Congresso di una legge sulle stablecoin, poiché quando il mondo delle criptovalute si apre a una nuova schiera di persone, molti saranno incuriositi dall'esplorare tutti gli angoli più eccitanti della scena. Le monete meme hanno il vantaggio di essere estremamente commerciabili e MIYAGI non fa eccezione.

Prevista per attirare molti nuovi cripto-utilizzatori, MIYAGI sta già facendo faville nella sua prevendita, avendo raccolto ben 100.000 dollari. Con l'espansione del mercato, i primi investitori di MIYAGI avranno i maggiori ritorni sul loro investimento, poiché l'acquisto della moneta quando è ancora al prezzo scontato della prevendita comporterà i maggiori profitti, in quanto più investitori si renderanno conto del potenziale di questa moneta e ne aumenteranno la domanda.

Il mercato delle criptovalute è destinato ad aumentare di volume man mano che l'adozione diventerà più mainstream e queste monete, Solana (SOL), Ethereum (ETH) e DogeMiyagi (MIYAGI), beneficeranno sicuramente di qualsiasi futura legislazione che legittimi ulteriormente qualsiasi forma di criptovaluta. Mentre le stablecoin saranno le prime a vedere un boom di utilizzo, queste altre alternative seguiranno presto l'esempio, portando cambiamenti entusiasmanti alla comunità delle criptovalute e a coloro che hanno investito per tempo.

