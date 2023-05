L'ascesa delle Eco-Crypto: DogeMiyagi, Solana e Cardano al 99,99% meno dannosi del gigante delle criptovalute Bitcoin

Una delle maggiori preoccupazioni nel panorama delle criptovalute non è più la redditività, ma la sostenibilità, e le criptovalute sono sempre più alla ricerca di modi diversi per ridurre il loro impatto ambientale.

DogeMiyagi (MIYAGI) , Solana (SOL) e Cardano (ADA) sono tre valute che hanno preso in seria considerazione la loro impronta ecologica e fanno quindi parte della nuova ondata di criptovalute che abbracciano questo approccio verde.

DogeMiyagi: l'opzione eco-compatibile

DogeMiyagi (MIYAGI) è una nuova moneta crittografica sviluppata sulla blockchain di Ethereum (ETH) che, nonostante sia in fase di prevendita, sta raccogliendo molta attenzione da parte della comunità crittografica. La blockchain ETH è recentemente passata dal meccanismo di consenso Proof of Work, sperimentato dal gigante delle criptovalute Bitcoin (BTC), a un approccio più rispettoso dell'ambiente, Proof of Stake, che consuma molta meno energia rispetto al sistema precedente: secondo le stime di Ethereum, il 99,998%.

Scegliendo l'ETH per costruire la propria piattaforma, MIYAGI dimostra di tenere conto delle richieste del mercato di abbandonare i sistemi di mining distruttivi delle criptovalute, e muovendosi al passo con i tempi in questo modo MIYAGI ha dimostrato fin da subito di essere una moneta per il futuro, che mostrerà una grande longevità sul mercato.

Solana: salvare le foreste pluviali

Solana (SOL) si dedica alla costruzione di una piattaforma neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica e incentrata sul clima, e ha adottato diverse iniziative per affrontare il proprio effetto sul pianeta. Utilizzando un sistema di tracciamento delle emissioni energetiche in tempo reale, SOL si sta rendendo responsabile, insieme ad altre criptovalute, del proprio impatto ambientale e questo, insieme ad altre iniziative, dimostra che SOL è determinata a rendere i propri impegni nei confronti del pianeta qualcosa di più di semplici parole vuote.

Oltre a molte altre iniziative, GainForest è un fondo decentralizzato che utilizza l'intelligenza artificiale per misurare e mantenere le foreste e le aree naturali protette del mondo. SOL ricompensa gli utenti per il loro impegno nel rispetto dell'ambiente, garantendo al contempo il futuro di alcune delle risorse più preziose del pianeta.

Cardano: creare una valuta sostenibile

Anche Cardano (ADA) è una criptovaluta che si è unita alla lotta per un futuro più verde, garantendo l'utilizzo di un meccanismo di consenso Proof of Stake ad alta efficienza energetica.

Oltre a questo, Cardano ha anche creato un Modello di sostenibilità, per pianificare la direzione che la valuta prenderà in futuro e garantire che rimanga rispettosa dell'ambiente. Con tre pilastri fondamentali, il modello di sostenibilità di ADA si concentra sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e sulla governance, consentendo di realizzare sviluppi più interessanti sulla piattaforma per garantire che il sistema funzioni nel modo più efficiente possibile, causando al contempo il minor danno possibile.

Ma la sostenibilità ambientale non è solo importante per questa moneta. Utilizzando i sistemi di Proof of Stake, la moneta è in grado di elaborare le transazioni a un ritmo più veloce, il che significa che ADA ha la capacità di superare i vecchi sistemi utilizzati da Bitcoin (BTC).

Mentre il pianeta continua a soffrire per le scelte sconsiderate delle aziende tradizionali, la criptovaluta può fungere da faro di speranza per cambiare la narrativa sulla finanza e sull'ambiente. Con il continuo sostegno della comunità delle criptovalute alle nuove tecnologie ecologiche, valute come DogeMiyagi (MIYAGI), Solana (SOL) e Cardano (ADA) apriranno la strada a un futuro ecosostenibile, di cui il pianeta continuerà a beneficiare.

