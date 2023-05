Marketing Automation: il futuro del marketing digitale

La Marketing Automation è diventata un elemento fondamentale per le aziende che desiderano ottimizzare le loro attività di marketing e migliorare la qualità dei lead. Tuttavia, per sfruttare al meglio le tecnologie di automazione del marketing, è necessario comprenderne appieno le funzionalità e le componenti essenziali. In questo settore, Derga Consulting affianca da anni aziende sia B2C che B2B con soluzioni applicative e servizi IT personalizzati in base alle specifiche esigenze.

Che cos’è la Marketing Automation?

Quando si parla di Marketing Automation, si è in presenza di un insieme di software e pratiche capaci di pianificare, gestire ed automatizzare le azioni di marketing, centralizzare le informazioni dei clienti, segmentarli e misurarne il comportamento attraverso la raccolta di informazioni precise e puntuali. Oltre a semplificare e velocizzare le attività di marketing, eliminando compiti ripetitivi e manuali, la Marketing automation vuole far sviluppare relazioni solide con la propria audience di riferimento, portando i potenziali utenti a compiere azioni rilevanti ed aumentare il tasso di conversione. La Marketing Automation offre diverse funzionalità che aiutano a gestire in modo più efficace le diverse attività: dalla creazione di flussi di lavoro automatizzati all'invio di e-mail personalizzate in base al comportamento del cliente, dalla gestione dei social media al tracciamento dei visitatori sul sito web e alla gestione dei lead. I vantaggi della Marketing Automation Un elemento chiave della Marketing Automation è la creazione di flussi di lavoro automatizzati, noti anche come workflow. Questi ultimi consentono di definire una serie di regole ed azioni che vengono eseguite automaticamente dopo una o più azioni precise compiute da uno specifico utente. Ad esempio, un flusso di lavoro può prevedere che un utente che ha compilato un form per scaricare un contenuto dal sito aziendale, riceva il giorno successivo una mail promozionale e, dopo tre giorni, l’invito ad un evento on line. La Marketing Automation si rivela particolarmente utile per il lead nurturing, ovvero il processo di coltivazione dei lead attraverso le varie fasi del ciclo di vendita. Utilizzando la Marketing Automation, è possibile inviare automaticamente contenuti pertinenti e personalizzati ai lead in base alle loro azioni e interessi, al fine di guidare il potenziale cliente attraverso il processo di acquisto. Oltre al lead nurturing, la Marketing Automation può essere utilizzata per migliorare l'efficacia delle campagne di e-mail marketing. Le piattaforme di Marketing Automation consentono, infatti, di segmentare il pubblico in base a criteri specifici, inviando messaggi personalizzati e tracciando dettagliatamente le interazioni dei destinatari così da ottenere maggiore visibilità e coinvolgimento del pubblico. Grazie a questo, oggi le aziende sono in grado di centralizzare i dati dei clienti, segmentarli e creare dei customer journey fluidi e coerenti. I servizi offerti da Derga Consulting: come la Marketing Automation può trasformare il tuo business

La Marketing Automation sta trasformando radicalmente il modo di fare business, offrendo alle aziende nuove opportunità. Grazie alla possibilità di automatizzare i processi e le attività di marketing, le organizzazioni possono raggiungere elevati livelli di efficienza e precisione: la comunicazione di marketing, con l’utilizzo della Marketing Automation, diventa più efficace, generando un maggiore coinvolgimento e favorendo la fidelizzazione dei clienti.