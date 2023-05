OKX Wallet lancia Ordinals, i fan speculano sulla quotazione delle monete Big Eyes

Poiché Big Eyes Coin (BIG) emerge come un nuovo token promettente, molti sono curiosi di sapere se punterà a lanciarsi su OKX, uno dei maggiori exchange del mercato. La potenziale collaborazione tra Big Eyes Coin e OKX scatena speculazioni e anticipazioni all'interno della comunità cripto.

Big Eyes Coin ha in programma il lancio sulle principali borse di criptovalute dopo la mossa di OKX

Big Eyes Coin ha fatto scalpore nella comunità delle criptovalute con la sua impressionante prevendita, accumulando oltre 37 milioni di dollari di fondi. Sebbene il token sia destinato a essere lanciato su Uniswap il 15 giugno, ha in serbo ambizioni ancora più grandi.

Molti investitori speculano sulla potenziale quotazione di Big Eyes Coin su borse importanti come KuCoin o Binance. Tuttavia, la recente mossa di OKX di lanciare il mercato degli ordinali ha suscitato un notevole interesse. La moneta a tema gatto potrebbe prendere in considerazione la possibilità di essere lanciata su OKX, alimentando ulteriormente l'entusiasmo degli investitori.

Poiché la prevendita si è conclusa prima del previsto, il 3 giugno, la moneta ha ridotto il suo prezzo per invogliare un maggior numero di possessori, offrendo un'opportunità limitata nel tempo per accaparrarsi Big Eyes Coin al prezzo ridotto della Fase 3 di 0,00017 dollari. Questo è il momento migliore per gli investitori per avere la possibilità di investire nella moneta prima del suo lancio sulle principali borse di criptovalute.

Il portafoglio OKX lancia il mercato degli ordinali, come influisce sul prezzo di OKB?

Nonostante l'istituzione dello standard industriale Bitcoin BRC-20 e del marketplace ordinals da parte della borsa OKX, il prezzo di OKB rimane ribassista. Gli sforzi compiuti dal crypto exchange non hanno avuto un impatto significativo sul prezzo di OKB. Attualmente scambiata a 45,44 dollari, ha registrato un leggero calo dello 0,92% nelle ultime 24 ore, con un modesto aumento dell'1,49% negli ultimi sette giorni.

Nel frattempo, il volume degli scambi di OKB ha registrato un aumento del 7% dopo l'annuncio del lancio del mercato degli ordinativi di OKX, gli investitori prevedono ancora una tendenza ribassista a lungo termine per OKB. Alcuni prevedono che il prezzo scenda a 43,12 dollari entro la fine della settimana. Al momento, l'andamento del prezzo di OKB rimane relativamente neutro, con lievi fluttuazioni.

Big Eyes Coin è pronta per un futuro promettente, alimentato dai suoi piani ambiziosi e dalla potenziale quotazione sulle principali borse di criptovalute dopo che OKX Wallet ha lanciato il suo mercato ordinale. Se siete alla ricerca di un'opportunità di investimento con una roadmap ben definita e con lanci imminenti sugli exchange, questo è il momento perfetto per prendere in considerazione Big Eyes Coin.

Tuttavia, il tempo è essenziale, poiché la prevendita si concluderà il 3 giugno e l'interessante prezzo della Fase 3 di 0,00017 dollari è disponibile solo per un periodo limitato. Non perdete l'occasione di visitare il loro sito web e di cogliere i potenziali vantaggi che Big Eyes Coin ha da offrire.

