Racconti a quattro zampe: come le monete meme Shiba Inu, Dogecoin e DogeMiyagi promuovono il senso di comunità

Le criptovalute sono state spesso associate a un gergo tecnico complesso, ma le monete meme sono arrivate sulla scena per cambiare le cose. Ora svolgono un ruolo significativo nello stimolare le conversazioni e nel promuovere un senso di comunità. Queste comunità sono nate intorno a specifiche criptovalute e condividono un interesse comune per la cultura di Internet, il trading di criptovalute e il potenziale delle valute basate sui meme.

Tre monete meme sembrano essere in prima linea in questo senso, dato che le loro comunità sono invidiate da tutto il mondo. Si tratta delle comunità DogeMiyagi , Dogecoin e Shiba Inu.

Il Team DogeMiyagi sfrutta i meme per comunicare e divertirsi

I meme sono un linguaggio unico all'interno della comunità DogeMiyagi. Trasmettono idee, emozioni e umorismo in modo conciso e comprensibile. Spesso presentano immagini o video popolari su Internet sovrapposti a didascalie o modifiche intelligenti relative a DogeMiyagi, Dogecoin o Shiba Inu. Questo linguaggio visivo condiviso consente ai membri della comunità di impegnarsi in conversazioni rapide e spensierate.

Un altro punto a favore dei meme è il fatto che aggiungono un elemento di divertimento e intrattenimento alle conversazioni della comunità MIYAGI. Essi forniscono un modo per i membri di legare attraverso l'umorismo e le risate condivise.

L'esempio qui sotto è stato tratto dalla pagina Twitter di DogeMiyagi e fa un buon lavoro utilizzando l'immagine di Mr. Miyagi dal popolare film Karate Kid e l'ispirazione della moneta per creare un sentimento tra coloro che hanno acquistato il gettone e un senso di FOMO per coloro che non lo hanno fatto.

Shiba Inu: il meme SHIB per eccellenza

La criptovaluta Shiba Inu è simboleggiata dalla razza Shiba Inu. Il suo successo può essere attribuito alla sua semplicità, all'umorismo e al modo in cui sfrutta l'amore di Internet per gli animali carini e l'umorismo assurdo.

L'immagine specifica dello Shiba Inu utilizzato nel meme, noto come "Kabosu", ha guadagnato popolarità dopo essere stata pubblicata sul blog personale di Atsuko Sato, proprietaria di Kabosu, nel febbraio 2010. L'immagine ha catturato l'espressione affettuosa del cane, che ha risuonato con gli utenti di Internet.

Shiba Inu condivide costantemente le ultime notizie e informazioni con i suoi 3,7 milioni di follower su Twitter, grazie all'uso intelligente dei meme. Questo aiuta a generare buzz, ad attirare nuovi membri e a promuovere il coinvolgimento.

Questi meme intelligenti hanno il potenziale per diventare virali e diffondersi rapidamente attraverso le piattaforme dei social media, raggiungendo un pubblico più ampio e attirando l'attenzione sul progetto.

Dogecoin: l'inizio della rivoluzione dei meme

Tutto è iniziato con Dogecoin nel 2013.

La moneta è stata creata da Billy Markus e Jackson Palmer, due ingegneri informatici che volevano creare un sistema di pagamento come risposta giocosa alla natura speculativa delle criptovalute. Questa moneta unica è nota come la prima "moneta meme" e, più specificamente, la prima "moneta cane".

L'impatto del meme si è esteso oltre il regno delle criptovalute e Doge è diventato un simbolo riconoscibile di Internet e un punto fermo della cultura di Internet. È stato citato in varie forme di media, merchandising e persino nella pubblicità tradizionale.

I fan dello Shiba Inu e del Dogecoin spesso utilizzano i social media per sostenere le loro criptovalute preferite. Possono usare hashtag come #SHIBArmy o #Dogecoin per mostrare il loro sostegno e per convincere gli altri a unirsi alla causa.

Riflessioni finali

Nel complesso, i meme sono uno strumento potente all'interno delle comunità DogeMiyagi, Dogecoin e Shiba Inu. Facilitano la comunicazione, offrono intrattenimento, accendono discussioni, creano un senso di identità e possono essere utilizzati come strategia di marketing.

Abbracciando i meme, queste monete possono sfruttare la creatività collettiva e l'entusiasmo dei loro membri, contribuendo alla crescita e al successo del progetto.

