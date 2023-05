La recente acquisizione di Metaco, una società tecnologica svizzera, da parte di Ripple per 250 milioni di dollari ci aiuterà a capire il potenziale di crescita che l'azienda spera di realizzare, approfondendo le differenze tra le strutture di rete di ciascuno dei progetti.

Navigatori di rete: confronto tra Ripple, DogeMiyagi e Stellar

DogeMiyagi è un token ERC-20 che opera su una struttura blockchain di base e offre la Killer Swap Machine e i DogeMiyagi NFT come parte dei suoi servizi. La Killer Swap Machine è uno strumento di scambio decentralizzato che consente trasferimenti istantanei tra più token ERC-20 ed Ethereum. Inoltre, il team di DogeMiyagi sta sviluppando un club privato di NFT che consentirà ai membri di accedere a vantaggi esclusivi e a un'esperienza coinvolgente.

Ripple, invece, utilizza una struttura di rete unica che differisce dalla struttura tradizionale della blockchain. La rete Ripple è una rete di consenso distribuito che utilizza una tecnologia proprietaria chiamata XRP Ledger. Il Ledger XRP utilizza un algoritmo di consenso unico chiamato Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA), che consente un'elaborazione più rapida delle transazioni e commissioni più basse. Ripple è stato progettato per facilitare i pagamenti e i regolamenti globali in tempo reale, il che lo rende popolare tra le istituzioni finanziarie.

Stellar, come Ripple, utilizza una struttura di rete unica che si differenzia dai progetti di blockchain tradizionali. La rete Stellar utilizza un algoritmo di consenso federato ad accordo bizantino (FBA), che consente un'elaborazione più rapida delle transazioni e una maggiore scalabilità. Stellar è stato progettato per facilitare i pagamenti transfrontalieri e i micropagamenti, rendendolo popolare tra i privati e le piccole imprese.

Cosa c'è di nuovo per i gettoni

Un interessante sviluppo da parte del team di DogeMiyagi è l'appena annunciato "DogeMiyagi Token Referral Program". Questo programma premia gli utenti che diffondono la notizia della comunità ai loro amici e familiari. Entrando a far parte del clan DogeMiyagi, gli utenti riceveranno un codice unico da distribuire. Se le persone utilizzano questo codice per acquistare MIYAGI, il referente riceverà una commissione del 10%.

Con la sua nuova acquisizione, Ripple punta ad un mercato da 10 trilioni di dollari

Il progetto ha deciso di acquistare Metaco, una società svizzera che offre tecnologie per la custodia di asset digitali e la tokenizzazione. Si tratta di un passo significativo nella strategia commerciale e di prodotto del fornitore di soluzioni per blockchain e criptovalute, e la diversificazione nelle soluzioni di custodia offrirà all'azienda un nuovo potenziale di reddito.

Secondo Monica Long, presidente di Ripple, l'azienda si trova in una posizione unica per soddisfare l'espansione del mercato istituzionale della custodia delle criptovalute in quanto fornitore di riferimento per le società finanziarie tradizionali che desiderano incorporare criptovalute e soluzioni blockchain. Si prevede che le dimensioni del mercato sfioreranno i 10.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Pensieri finali

Sebbene la struttura di rete di DogeMiyagi sia più tradizionale rispetto a Ripple e Stellar, le sue caratteristiche uniche la rendono una valuta digitale promettente nello spazio delle criptovalute. La Killer Swap Machine e lo sviluppo di un club privato NFT dimostrano che DogeMiyagi è focalizzata sulla costruzione di una forte comunità e sulla fornitura di soluzioni innovative ai suoi utenti.

Con la continua evoluzione del settore delle criptovalute, sarà interessante vedere come queste tre valute digitali continueranno a svilupparsi e a competere sul mercato.

