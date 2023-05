Saggi di fine anno della Scuola APM

Nell’ambito dei saggi di fine anno si esibiranno sabato 27 maggio, alle ore 15.30 e alle ore 16.15 presso il Quartiere dell’ex Caserma M.Musso di Saluzzo, le orchestre formate dagli allievi del progetto “Suono Anch’io”, del corso Musica Maestro! e dei giovani musicisti del dipartimento di musica classica, oltre a diverse formazioni da camera.

“Musica Maestro!” è il percorso di avvicinamento alla musica dedicato ai bambini che frequentano la prima e la seconda classe delle Scuole Primarie.

“Suono Anch’io” è un percorso dedicato appositamente per i bambini che frequentano la scuola primaria a partire dalla terza elementare, finalizzato all’acquisizione delle competenze musicali di base attraverso la partecipazione collettiva, sia in piccoli gruppi divisi per strumento che all’interno di un’orchestra giovanile.

La modalità dell’apprendimento attraverso la lezione collettiva, presente in tutti gli ambiti del percorso “Suono Anch’io”, consente di sviluppare le capacità relazionali del singolo, suonando insieme ai compagni, riconoscendo e ascoltando l’altro, condividendone le emozioni. In seguito, sarà più naturale la scelta di studiare e approfondire la tecnica strumentale del proprio strumento, in un percorso individuale certamente impegnativo ma più consapevole e appassionato.

Durante i due incontri di sabato 27 maggio i giovani allievi della Scuola APM presenteranno al pubblico quanto appreso durante l’anno.

È possibile visionare il calendario completo dei saggi e gli orari relativi sul sito web www.scuolaapm.it nella sezione News.