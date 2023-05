Basket: l'Abet Bra U15 Silver vince il titolo regionale

Arriva un altro successo di stagione in casa biancoblu.

Dopo la vittoria del campionato della squadra di C Silver, questa volta è il settore giovanile a ottenere il primato assoluto: i ragazzi della squadra U15, guidati da coach Ettore Sanino, si aggiudicano il campionato di categoria, vincendo il titolo regionale U15 Silver.

La finale si è disputata ieri pomeriggio, sabato 20 maggio, in un Palasport gremito, dove la squadra si è imposta su Pallacanestro Rosta con il risultato di 66 - 47, confermando il risultato della partita di andata sul campo avversario (54 - 68).

È stata una bella partita giocata con grande intensità dai giovani braidesi fin dal primo quarto chiuso sul 23 a 10. Ottima difesa, palle recuperate e contropiede sono state la forza dei padroni di casa. Partita mai in discussione anche nei restanti periodi dove gli ospiti non riuscono mai ad avvicinarsi. I braidesi scesi sul parquet hanno dato il massimo per una vittoria voluta e meritata.

"Sono molto contento per i ragazzi che hanno fatto una stagione bellissima meritando questo titolo che rimarrà nella storia della società ", il commento di coach Sanino."Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto da questo gruppo che ha lavorato con impegno durante tutta la stagione - aggiungono i dirigenti della società braidese. Un gruppo che nel corso dell'anno ha ottenuto risultati positivi costanti, è migliorato e cresciuto dal punto di vista tecnico e ha imparato a giocare con spirito di squadra. Questo è l'aspetto più importante e sul quale stiamo investendo molto con tutto il nostro staff tecnico del settore giovanlile: formare ragazzi e farli crescere con i valori dello sport di squadra. I risultati e le vittorie arrivano quando ci sono, insieme, questi elementi: sacrificio e gruppo".

Abet Basket Bra - Pallacanestro Rosta 66-47 (23-10 10-15 22-15 11-7)

Bra: Toselli, Barra, Marletta, Berrino, Savio, Bruno, Ivaldi, Bertello, Longo, Salerno, Barosi, Bravi