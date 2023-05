Bra, venerdì 19 maggio è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione “BrArte” (Foto)

Se c’è una cosa che mette tutti d’accordo è l’arte. Visitare una mostra di pittura, circondati dai colori e dalle forme, fa bene all’umore e allo spirito. E allora accogliamo con grande entusiasmo la nuova sede dell’associazione culturale “BrArte”, presieduta da Agata Comandè. Nomen omen per una realtà associata all’organizzazione e al successo della Wab (Woman Art Bra), la biennale della creatività e dell’arte al femminile.



Si trova a Bra, in via Vittorio Emanuele II al civico 146 ed è stata inaugurata venerdì 19 maggio con il taglio del nastro ad opera del consigliere provinciale Bruna Sibille, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gianni Fogliato e del presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, in mezzo ad una platea delle grandi occasioni ed intrattenimento di carattere teatrale.



L’atmosfera è di quelle belle, fatta di semplicità e cordialità, uno spazio per la comunità che si sviluppa attorno al tema dell’arte, per catalizzare e dare impulso alla crescita, alla conoscenza, alla nascita di idee e alla condivisione di esperienze attraverso incontri ed attività creative. Ovviamente non potevamo che passare a dare la nostra benedizione.

Nelle stanze, aperte alla curiosità, vediamo alternarsi gli acquerelli di Marica Servolo, una delle protagoniste dell’ultima edizione della Wab, che ha aperto il calendario delle mostre temporanee, visitabili giovedì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19, domenica dalle 10 alle 12.



L’artista ligure stupisce ed emoziona, grazie ad un grande senso estetico ed una poesia materializzata nell’armonia dei colori. I quadri esposti rapiscono lo sguardo dello spettatore che si trova quasi a dialogare con i volti ritratti in una sorta di interazione magica, appassionante, indimenticabile, ed è proprio la risposta dello spettatore che rende l’opera completa.



Ora, non vorrei raccontarvi tutto, per non togliervi il gusto della visione, che sia appassionata o curiosa. Un + va sicuramente dato all’idea di aver creato un ambiente piacevole, per allietare occhi e mente, roba che entri bruco ed esci farfalla.

Dalla pittura al teatro, dai laboratori creativi ai metodi di riflessologia e psicoterapia potrete godere di una location davvero completa di tutto, con benessere assicurato (chi lo dice? Noi!).



Informazioni: 3384204045 - brarteassociazioneculturale@gmail.com