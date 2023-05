Fossano: al Castello la conferenza sulle 'marocchinate'

Si terrà il 30 maggio alle ore 20.30 a Fossano, nella cornice del Castello Principi d'Acaja, (piazza Castello 31) la conferenza dibattito sul tema Dietro la maschera del mito, 1944 la Ciociara e le altre, promossa dall’avv. Anna Mantini, Consigliera di Parità regionale del Piemonte, con la compartecipazione del Comune di Fossano.



Un’iniziativa per portare l’attenzione su uno dei fatti più crudeli della storia dell’Italia “liberata”, avvenuto ai danni della popolazione italiana, in particolare donne e bambine violentate ad opera delle truppe marocchine dell’esercito francese, aggregate agli Alleati. Una verità passata sotto silenzio per troppo tempo. Stupri di gruppo, ma anche omicidi, saccheggi e violenze di ogni genere conosciuti come le marocchinate, che furono raccontate da Alberto Moravia nel romanzo La Ciociara e successivamente da Vittorio De sica nell’omonimo film interpretato magistralmente da Sofia Loren.



Ai saluti istituzionali seguiranno gli interventi dello storico Ernesto Zucconi e di Silvano Olmi, vicepresidente Nazionale dell’Associazione Vittime delle Marocchinate. Presenta e modera la serata Mantini.



La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero. Info al 335205845.