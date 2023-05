Maltempo, valle Varaita: la situazione è sotto controllo grazie ai lavori eseguiti dall’Aipo nel 2022 [VIDEO]

La situazione del Varaita è sotto controllo, sono stati provvidenziali i lavori di intervento nell’alveo realizzati nel 2022 dall’Aipo che permettono il regolare deflusso del fiume in piena.



Per precauzione, nel Comune di Costigliole Saluzzo, è stata chiusa una parte del lungo Varaita, situata a monte di via Monviso verso la 'Peschiera', si tratta di una strada sterrata che porta alle aree picnic lungo il torrente.