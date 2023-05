Volley: dopo Ortona, anche Catania sfiderà Cuneo nel campionato di A2 maschile 2023/2024

Con gara-2 della finale playoff di serie A3 si è chiusa la stagione del volley maschile.

È Catania la seconda squadra promossa in serie A2 della stagione 2022/2023: i siciliani hanno battuto per 3-0 la Leo Shoes Casarano a domicilio, dopo esseresi imposti con lo stesso risultato in casa nella prima partita della serie.

Catania si aggiunge così ad Ortona nella prossima A2: gli abruzzesi avevano vinto lo spareggio promozione superando Fano in due partite, tornando nella categoria cadetta dopo un solo anno.

Alle due squadre promosse sul campo si aggiungerà Aversa, che ha appena acquisito i diritti da Bergamo, dopo la rinuncia del presidente Agnelli di proseguire la propria avventura nel mondo della pallavolo in seguito a problemi d'impiantistica: per almeno due anni Bergamo infatti sarà senza palazzetto vista la riconversione dell'attuale Pala Intred in sede della futura Galleria d'Arte Moderna cittadina.

Riserva sciolta anche per la retrocessa Siena: dopo qualche tentennamento, il presidente Marco Bisogno nei giorni scorsi ha annunciato che iscriverà regolarmente la squadra alla prossima A2

In attesa che tutte le società presentino la documentazione necessaria per una regolare iscrizione, il quadro delle squadre partecipanti alla serie A2 maschile 2023/2024 è così definito:

Emma Villas Siena (SI)

Libertas Cantù (CO)

Delta Volley Porto Viro (RO)

Lupi Pallavolo Santa Croce sull'Arno (PI)

Volley Prata di Pordenone (PN)

New Mater Volley Castellana Grotte (BA)

G.S. Porto Robur Costa Ravenna (RA)

Cuneo Volley (CN)

M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina (FM)

Atlantide Pallavolo Brescia (BS)

Volley Tricolore Reggio Emilia (RE)

Impavida Pallavolo Ortona (CH)

Pallavolo Catania (CT)

Normanna Aversa Academy (CS)