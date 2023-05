A Dogliani "Panorami di Langa e non solo. Immagini e sentimenti": la personale di Renato Bevione

A partire da domenica 28 maggio fino a domenica 2 luglio 2023 presso il Museo Ex Voto e Devozione Popolare di Dogliani si potrà visitare la mostra pittorica “Panorami di Langa e non solo... immagini e sentimenti” a cura di Renato Bevione, un autodidatta che affascinato dalla bellezza del paesaggio, dalla storia, dall’arte, dalla cultura e dalle tradizioni delle nostre colline si è trasferito da Torino nel 2001 trovando l’ispirazione creativa per la realizzazione delle sue tele.

La mostra, curata dagli Amici del Museo ODV, sarà inaugurata domenica 28 maggio alle ore 16.

Essa sarà aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 12, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

Per info: tel. 348.7260358 – 349.7342271