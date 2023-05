Bra, la 48ª Charter Night del Lions Club Bra Host ha regalato emozioni [FOTO]

Una serata storica per il Lions Club Bra Host. In un clima di cordialità, entusiasmo e buoni propositi, giovedì 18 maggio, presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, sono stati festeggiati 48 anni di attività vissuti nel solco di quello spirito di servizio verso la comunità che rappresenta la “mission” del Lions Club International.

L’orgoglio di essere Lions, l’incessante impegno in attività di servizio, il ringraziamento per aver toccato insieme il traguardo nel fedele rispetto dei principi lionistici. Questi, in sintesi, i concetti esposti nel discorso di saluto dal presidente Monia Rullo, che ha ricordato un ormai lontano 28 maggio 1975, quando dalla sede centrale degli Stati Uniti fu consegnata la “Carta”, sancendo l’appartenenza al Lions Clubs International.