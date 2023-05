Ceva, torna la celebrazione della Messa nella chiesa dei Cappuccini

Una bella notizia per i cebani: tornerà ad essere celebrata la S. Messa nella chiesa dei Cappuccini.

Dopo la donazione della struttura al comune, insieme al convento, dove presto verrà inaugurato il Museo del Fungo, le celebrazioni erano state sospese.

"Dopo essermi consultato con il Vescovo, - fa sapere don Franco Bernelli attraverso "Il Foglio della domenica", distribuito in Duomo - sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale, tenuto presente che per un paio di anni possiamo contare sulla presenza preziosa di Don Paolo e non avendo per il momento altri nuovi impegni pastorali, pensiamo di riprendere la celebrazione della S. Messa nella Chiesa dei Cappuccini la domenica alle ore 9.30. Rimarranno escluse le celebrazioni delle solennità infrasettimanali, le veglie funebri o altre celebrazioni. Questa Messa, in aggiunta alle altre, ha comportato di chiedere un sacrificio ai parrocchiani dei Poggi San Siro e Poggi Santo Spirito che vedranno anticipata al sabato alle ore 16.30 la Messa fino ad oggi celebrata la domenica mattina. In questo modo saranno ben cinque le messe festive nella nostra città: nessun altra parrocchia della Diocesi è cosi ben servita!".

Ecco il nuovo orario a partire da sabato 26 maggio: