L'autorecupero per assegnare alloggi di edilizia sociale: Cuneo apre un bando per due unità immobiliari

Si è aperto anche a Cuneo un bando nuovo che apre alla possibilità di ricevere l’assegnazione di alloggi destinati ad edilizia sociale nel Comune di Cuneo che non possono essere assegnati perché bisognosi di interventi, a condizione che gli assegnatari si impegnino a realizzare i lavori di manutenzione necessari, in cambio dello scomputo dall’affitto dei costi della manutenzione effettuata.

Ci sono infatti una decina di alloggi classificati come non abitabili perché necessari di opere di manutenzione per le quali né il Comune né l’Agenzia territoriale per la casa Piemonte Sud (Atc) hanno le risorse. Così si è deciso di provare a percorrere la strada dell’auto-recupero, secondo quanto previsto da una legge regionale del 2015. L’esperienza ha avuto successo in altri comuni dell’Atc.

Gli alloggi messi a bando in questa forma sono due, entrambe di proprietà dell’Atc: uno in via Manfredi di Luserna 6/D e l’altro in via Giuseppe Scagliosi 24. Entrambe con una metratura superiore agli 80 mq, in grado di accogliere nuclei di almeno 4 persone. I costi previsti per le opere di manutenzione – indicati nelle schede predisposte per ciascun alloggio e consultabili allegate al bando – non superano i 7.000 euro, tetto imposto dalla Legge regionale.

Verrà stilata una “graduatoria speciale per l’auto recupero”, sulla base delle richieste da parte di coloro che sono nella graduatoria degli aventi diritto agli alloggi di edilizia sociale.

“Si sperimenta anche su Cuneo questa forma di assegnazione di alloggi vincolata a una partecipazione degli affittuari alla loro manutenzione. È una risposta alla necessità di rendere disponibile il maggior numero possibile di alloggi. Gli appartamenti in questione resterebbero sfitti per mancanza di fondi per le manutenzioni. È però anche un modo virtuoso per creare maggiore senso di responsabilità e cura in chi va ad occupare queste abitazioni”, le parole della sindaca Patrizia Manassero, che ha la delega sulla casa e l’abitare.

Il bando è stato pubblicato in data 8 maggio. È possibile presentare domanda fino al 16 giugno 2023.

Per ulteriori informazioni: Autorecupero – ATC Piemonte Sud: sono disponibili le “scheda di accertamento e stima opere” che contengono le modalità operative e alcune foto per valutare lo stato attuale degli alloggi. In caso di reale interessamento è possibile richiedere un appuntamento scrivendo a: manutenzione.cuneo@atcpiemontesud.it.

Gli alloggi di edilizia sociale nel territorio comunale sono 787, di cui 615 di proprietà dell’Atc e 172 del Comune, affidati in gestione all’Agenzia.