Da Dronero a Forlì: una raccolta fondi per le famiglie alluvionate

È una giovane ragazza di Dronero, Martina Pasero, tenace e con un grande cuore. In seguito all’alluvione che purtroppo ha colpito l’Emilia-Romagna ed avendo contatti diretti con la città di Forlì, non ha esitato neppure un istante: ha deciso di attivare una raccolta fondi a favore di alcune delle famiglie alluvionate.



Forlì: la situazione e le immagini terribili. La forza della solidarietà che, attraverso i gesti concreti, vuole essere davvero vicino a chi ha bisogno. L'idea di Martina ha trovato subito appoggio nella Parrocchia di Dronero (riferimenti don Marco Bruno) e nella preziosissima collaborazione di due sue amiche, Anna Olivero e Viviana Simondi. Le ragazze hanno messo a disposizione due punti di raccolta per le donazioni.



È infatti possibile, per tutti quelli che lo desiderano, lasciare il proprio contributo a Martina su Satipay (338 3068193) oppure consegnare a mano generi di prima necessità presso la Valigeria Mattalia a Dronero o il bar alimentari Del Paschero a Cartignano.



Quanto raccolto verrà direttamente consegnato alle famiglie di Forlì da Martina, che ringrazia di cuore quanti contribuiranno negli aiuti.