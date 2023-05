Il Lions Club Mondovì Monregalese con il professor Angelo Tartaglia sul tema “Il problema è il clima oppure siamo noi?"

Incontro del Lions Club Mondovì Monregalese con il professor Angelo Tartaglia su una tematica che è tra le cause umanitarie globali Lions: l’ambiente. Il presidente Sergio Zavattero ha presentato il relatore: ingegnere nucleare e fisico, già professore di Fisica presso il Politecnico di Torino e attualmente membro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Oltre all’attività nel campo della fisica teorica si è sempre occupato, tra l’altro, dell’ impatto delle attività umane sull’ambiente, di effetto serra e di perturbazioni dell’atmosfera generate da immissioni di gas oltre che della questione energetica e della sostenibilità.

Il professor Tartaglia, che ha al suo attivo più di 170 tra libri e articoli su riviste scientifiche internazionali, nel corso della serata ha focalizzato la sua relazione su un punto principale: “Il problema è il clima oppure siamo noi?”. Partendo dalla tematica della variazione della temperatura globale, ha illustrato nei dettagli le cause della frequenza in crescita di eventi estremi: ondate di calore o di gelo, riduzione delle precipitazioni totali ma precipitazioni molto intense e concentrate, gli eventi alluvionali, le trombe d’aria, la siccità e relativi incendi, lo scioglimento dei ghiacciai. Per poter migliorare le attuali condizioni e ridurre il rischio di peggioramenti futuri sono necessari interventi ed un adeguamento dei metodi di vita con le seguenti finalità: abbattere le emissioni di CO2 , fermare il consumo del suolo, promuovere l’uso delle energie rinnovabili, ridurre sprechi e superfluo, promuovere il trasporto locale collettivo, puntare sull’economia circolare.

In questo ambito, ricorda il presidente Zavattero, si inserisce l’iniziativa Lions “3 alberi per salvare il pianeta”. Questa iniziativa, alla quale ha aderito anche il Lions Club Mondovì Monregalese, consiste nel mettere a disposizione di scuole e comuni 3 alberi per ogni socio del club per più anni, un’idea semplice che ci consentirà di rendere i nostri comuni più verdi, di contrastare il dissesto idrogeologico, di assorbire CO2 e di rendere il nostro ambiente più vivibile.