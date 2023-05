"L’Astrolabio” torna a Mondovì con “Il Cuoco Prigioniero”

Spettacolo all’insegna della leggerezza e della solidarietà quello proposto Sabato 27 maggio p.v. alle 21 al teatro parrocchiale del Ferrone, in via San Bernolfo 16 a Mondovì.

Fiancheggiata dalla compagnia Scrussìa di Pianfei, l’Astrolabio, storica associazione teatrale monregalese, porta in scena, per la regia di Mario Rossetti, “Il Cuoco prigioniero” di Roberto Piumini, un lavoro adattissimo a qualunque fascia di età.

Il testo è infatti, secondo una definizione data da Piumini stesso, una favola gastronomica e filosofica. Favola, quindi con personaggi grotteschi, buffi, caricaturali eppure umanissimi nei loro pregi e difetti, che si muovono in un mondo favoloso dove ogni cosa è possibile. Gastronomica, perché tutta la vicenda ruota intorno a Totò, il prodigioso cuoco capace di preparare piatti che “…in nessuna reggia al mondo…” si possono trovare così squisiti; ma questa sua arte gli procurerà non pochi guai!! Filosofica infine, dal momento che non mancano momenti di commozione e riflessione sul bene e sui mali del mondo, sulla libertà e sulla sua negazione, sul potere e sull’abuso del potere stesso. La serata teatrale è organizzata dalla biblioteca della Parrocchia di S. Maria Maggiore e dal Comitato S. Bernolfo. L’ingresso è libero, le offerte saranno devolute per restauri della Cappella di S.Bernolfo. (lgo)