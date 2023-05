Maltempo, l'emergenza davvero finita: tutto il Piemonte ritorna in verde

Anche l'allerta meteo di Arpa Piemonte certifica la fine dell'emergenza anche dal punto di vista idrogeologico, con la regione che torna a colorarsi di verde per assenza di fenomeni significativi.

La Granda, in particolare le valli di Cuneese e Saluzzese e la pianura, sono state in allerta arancione da venerdì scorso e gialla per la mattinata di oggi 22 maggio. Dal pomeriggio e per ora fino a domani l'allerta è verde, quindi cessata del tutto, come da bollettino di Arpa Piemonte diramato poco prima delle 13.

Sono ancora previsti dei deboli rovesci isolati oggi pomeriggio a ridosso delle Alpi, poco probabili domani.